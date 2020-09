Una tienda falsa para denunciar el uso de animales en la industria textil

Imagina que entras en una tienda y al abrir el bolso de cocodrilo que te tanto te ha gustado, ves que hay sangre, un corazón latiendo y vísceras de animales. Eso es lo que ha pasado a los clientes de una tienda, falsa, que abrió sus puertas Bangkok y cuyo vídeo muestra las reacciones de los que fueron víctimas de este engaño, que forma parte de la nueva campaña de PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), pero que podría ser real.

Afortunadamente, todo era una simulación y ni la carne ni la sangre, que aparecen en el vídeo, son reales. Esta 'tienda falsa' forma parte de esta campaña que tiene un mensaje claro: denunciar el maltrato al que se ven sometidos muchos animales así como su uso, para la fabricación de distintos accesorios o prendas de ropa.

Con motivo de esta impactante iniactiva, PETA ha sacado a la luz unos terroríficos datos con lo que pretende concienciar sobre este grave problema: Un bolso de cocodrilo requiere la muerte de cuatro animales o que en Tailandia, cada año, se cazan a unas 44.000 serpientes pitón para este cometido.

Cifras alarmantes con las que esta campaña pretende poner fin a estas prácticas con animales y que todos seamos más conscientes de lo que compramos.



PETA Asia es una filial de PETA de Estados Unidos y es la mayor organización que lucha por los derechos de los animales en el mundo y que ya cuenta con más de 3 millones de miembros y seguidores en todo el planeta.

Si quieres formar parte de esta iniciativa, y aportar tu granito de arena, no dudes en firmar la petición que impulsa esta asociación.