Trump anuncia el abandono de EEUU del Acuerdo de París

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado el abandono definitivo de su Gobierno con el Acuerdo de París,un pacto internacional con el que su predecesor, Barack Obama, se comprometió a finales de 2014, en un gesto sin precedentes hasta entonces por parte de una Administración norteamericana.



Trump ha insistido en que el Acuerdo del Clima de París perjudica a EEUU y su objetivo ahora será centrarse en buscar un documento más favorable y "justo", aunque por el momento no ha aclarado cómo ni cuándo lo hará.



Con este abandono, EEUU se une junto a Siria y Nicaragua, a los opaíses que ya han abandonado este acuerdo del que ya forman parte más de 190 países.



EEUU se había comprometido a que el país norteamericano reduzca las emisiones de gases contaminantes entre un 26 y un 28% para el año 2015.



Según el artículo 28.1 d, un país podrá solicitar su retirada con una petición escrita que será efectiva un año después de haberla presentado y que, además, no podrá presentar hasta que hayan pasado al menos tres años desde la entrada en vigor del Acuerdo de París.



Por lo tanto, aunque Trump haya anunciado el abandono de EEUU, en teoría, no podrá solicitar el abandono hasta noviembre del 2019 y no se haría efectivo hasta noviembre de 2020.