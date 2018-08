La Unesco podría inscribir al parque de Doñana en la Lista de Patrimonio en Peligro

El Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco, que tiene previsto abordar el estado del espacio natural de Doñana en la XLI sesión del comité, que tendrá lugar este verano en Cracovia (Polonia), someterá en la misma para su aprobación una resolución en la que se requiere al Gobierno central a enviar un informe actualizado antes del 1 de febrero de 2018 en el que se dé cuenta del estado de conservación del bien para su estudio en la sesión del próximo año.



En la resolución, se hace expresa mención a la posibilidad de considerar, en la posible ausencia de acciones urgentes para mejorar la condición del acuífero de Doñana, la posible inscripción de la propiedad en la Lista de Patrimonio en Peligro.



Respecto a amenazas concretas que el organismo detecta para con el espacio, la Unesco acoge positivamente la declaración del Estado central de que el proyecto de dragado de profundización del río Guadalquivir no vaya a ser autorizado, a pesar de haber sido incluido en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Guadalquivir 2016-2021.



No obstante, reitera su requerimiento al Gobierno español para comprometerse de manera "permanente" con la cancelación de la iniciativa, aduciendo en este sentido que "ni el compromiso de abandonar definitivamente el dragado ni las medidas urgentes necesarias para proteger el acuífero de Doñana se han puesto en marcha de modo satisfactorio".



El Comité de Patrimonio Mundial, asimismo, acoge con "preocupación" el hecho de que el informe anual de 2016 de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) concluya que los niveles de extracción subterránea de agua son "insostenibles" a día de hoy, por lo que exige al Estado que se controle y reduzca la retirada de agua, incluyendo la implementación total del Plan de la Corona Norte Forestal, y que tenga informado a la Unesco sobre el particular. Y es que, sostiene el organismo internacional, la disminución del acuífero se considera un peligro potencial para con el valor universal excepcional del bien.



También se insta a la administración central a que se envíe de manera "urgente" la Evaluación de Impacto Ambiental de los proyectos de extracción de gas en Aznalcázar y Marismas Occidental, "antes de que se tomen decisiones difíciles de revertir"; y, teniendo en cuenta que se ha autorizado un proyecto de investigación en el complejo minero de Aznalcóllar --aunque no hay actuación minera como tal hasta la fecha--, y que la ampliación de la presa del Agrio no ha pasado del plano virtual, se pide que se mantenga informado al Comité de desarrollos agrícolas, industriales y comerciales relacionados con esta actuación.



Por todo ello, el secretario general de la organización WWF España, Juan Carlos del Olmo, ha declarado que "la Unesco ha dado la razón a WWF y ha entendido perfectamente los problemas de Doñana, por lo que ahora cabe esperar que tanto el Gobierno central como la Junta los entiendan también, dejen de engañarse a sí mismos y empiecen a poner medidas firmes que permitan salvar Doñana".



"El cierre de pozos y fincas ilegales es inevitable, como lo es la renuncia definitiva y verificable al dragado", ha agregado Del Olmo, quien ha reseñado que "la protección de Doñana supuso un hito en la conservación de los humedales en Europa en el siglo XX, y se está a tiempo de evitar su colapso en el XXI".