Vanesa Martín: "Adopten y no compren, no abandonen y no maltraten animales"

CONCIENCIADA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL

Como madrina de la Protectora de Animales y Plantas de Málaga, la artista Vanesa Martín ha querido reivindicar la necesidad de adoptar mascotas: "Me gustaría que descubráis el placer de adoptar una mascota para enriquecer vuestras vidas. Un animal es sinónimo de riqueza en todos los sentidos. Adopten y no compren. No abandonen y no maltraten", confesaba a Hazte Eco.