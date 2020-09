¿Venderías a tu perro por 80.000 euros?

Big Daws Tv quería comprombar hasta que punto la gente estaba dispuesta a vender a su macota.



El vídeo, que ya cuenta con más de 5 millones de visualizaciones, se ha convertido en viral en poco tiempo.



La mayoría de las personas a la que el youtuber les ofrecía su oferta, rechazaron vender a su perro, aunque alguno se lo llegó a plantear.



En 'Hazte Eco' apoyamos la inicitiva de que los animales no sean considerados 'cosas' y por tanto, no pueden venderse así como así como si fuesen un producto o un objeto.



Afortundamente, el pasado mes de febrero, el Congreso de los Diputados reconoció, por unanimidad, que los animales no son "cosas" en el Código Civil, sino "seres vivos dotados de sensibilidad". Así, es muy posible que dentro de poco nuestros perros y gatos no sean considerados como cosas.



Por otro lado, desde 'Hazte Eco' fomentamos, siempre, la adopción frente a la compra de mascotas ya que existen muchos animales abandonados que buscan una familia que les quiera y un nuevo hogar en el que vivir. No compres y adopta.