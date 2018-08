El Zoo de Barcelona denunciado por sacrificar un animal sano recién nacido

Ante estos terribles hechos, las entidades LiBERA! y DEPANA han denunciado al Zoo de Barcelona ante la Generalitat.



En concreto, la Asociación Animalista LiBERA! y la naturalista DEPANA, Liga para la Defensa del Patrimonio Natural, han denunciado al Zoo de Barcelona por la muerte intencionada e injustificada de una cría de antílope asiático recién nacida el pasado mes de diciembre, hecho que consideran "una vulneración muy grave" de la Ley que regula los parques zoológicos.



Por su parte, el zoo de Barcelona justificó la muerte del animal por falta de espacio así como de medios en las instalaciones del centro, una práctica, segun los denunciantes, extendida por los zoos de todo el mundo que es conocida como 'culling'.



El 'culling' en los parques zoológicos, está recogida como "forma de gestión apropiada" por las mismas entidades de carácter mundial y europeo a las cuales pertenece el Zoo de Barcelona: la WAZA (World Association of Zoos and Aquariums) y la EAZA (European Association of Zoos and Aquariums).



Las asociaciones denuncinates explican que el sacrificio de animales en los parques zoológicos, por motivos de gestión, vulnera gravemente la Ley 31/2003, de 27 de octubre, que se dictó para "asegurar la protección de la fauna silvestre" y contribuir "a la conservación de la biodiversidad", dos propósitos que según la propia denuncia se estarían incumpliendo en este caso.



Así, a raíz de los sucesos ocurridos, las asociaciones piden que se determine la responsabilidad del Zoo de Barcelona , una responsabilidad que Anna Mulà, abogada responsable de la denuncia, considera "una falta de rigor científico y de buenas prácticas, pues estamos ante unos hechos injustificables legalmente".