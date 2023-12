Aitor tiene su trabajo por fuera del oficio al que se dedica su familia, sin embargo disfruta yendo a ayudar: "lo hago encantado, vengo a echar una mano a mi padre y por que no se pierda esta tradición que viene de muy lejos", nos comentaba.

Hablamos también con Irene Ruiz, voluntaria de Hermanos Cardo, bióloga de profesión y criada cómodamente en Madrid. Irene ha decidido acompañar a Aitor por diez días en una experiencia completamente distinta a lo que ella ha vivido. "Tienen una manera de resolver las tensiones y tú tienes otra, es verdad que es diferente y puede resultar un poco intenso" comenta, y añade "quien quiere ducharse se ducha, pero claro, la ducha es tu cubo de agua hirviendo, a cinco grados y al raso...".

Aitor pertenece a la única familia trashumante que queda en Castilla La-Mancha. Ante la pregunta de si el pastoreo ha cambiado mucho desde que él era pequeño, dice "yo no soy muy mayor y no lo he notado mucho, pero quizás antes había menos ayuda para que la gente se incorporara y hoy en día veo más facilidad entre comillas para alguien que se quiera incorporar. Te tiene que gustar mucho el campo y entenderlo también, pero si te ayudan un poco también está bien"..

Relevo generacional

Manolo Cardo, es uno de los jefes de la tribu de los Hermanos Cardo. Sin embargo, Manolo opina que a pesar de la gran implicación de Aitor, el relevo generacional es complicado. "Aitor tiene su trabajo por fuera y a pesar de que yo quisiera que continuara con esto, tampoco están las cosas como para que la gente se motive a ser ganadero, como trashumante menos".

Castilla la Mancha ha premiado a esta familia por su labor en el medio natural, que requiere de 23 días. Aún hoy en día transitan con su rebaño desde el norte de España, del norte de la serranía de Cuenca hasta la zona del sur para buscar mejor clima y mejores pastos.

Amenazas al ganado

Manolo realiza desde hace más de 40 años la trashumancia hasta el Valle de Alcudia al sur de Ciudad Real. "Tenemos mucha burocracia, no tendríamos que tener tanto papeleo como tenemos. Lo segundo es que nos quieren digitalizar, como si tuviéramos que estar dentro de un ordenador, nosotros tenemos que estar con los animales". Acaban de pasar por una viruela, el año pasado hubo ganaderos a los que se les sacrificó todo el ganado por tener tan solo tres animales infectados. "Antes de eso tuvimos la 'lengua azul', tuvimos que pagar la vacunación los ganaderos y nos dejaron sin lonja, perdimos un montón de dinero y no dejan de salir enfermedades nuevas", comenta.

La temperatura en pleno invierno

Sin embargo, la tecnología también llega de forma positiva al pastoreo, Aitor sube vídeos a Tik Tok, donde muestra cómo es su día a día a un canal que formó con la intención de explicar en qué consiste la trashumancia. Esta profesión que se está viendo amenazada por el cambio climático, es esencial ya que ayuda a limpiar el monte y a evitar incendios.

Lo que muchos no saben es que los pastores pasan de verano a invierno y de invierno a verano sin pasar prácticamente con la primavera y el otoño.... hay más sequías y menos pastos. ¿Coméis los pastores como antiguamente? le preguntamos a Manolo, quien contestó "nosotros hacemos bocadillo para almorzar y comer, para cenar cocinamos judías, garbanzos, lentejas, patatas..." Además, diariamente cortan su propia leña para lo que han obtenido todos los permisos.

Una experiencia que enseña

Hablando con Irene, nos explicó lo bonito que es vivir el día y la noche, ver el cambio del paisaje ya que va bajando desde la sierra hasta la llanura. "la leña, los calderos, las conversaciones... tiene momentazos", comentaba. Además lo tiene claro, es una experiencia por la que debería pasar bastante gente. "Una cosa de la que reflexiono mucho por las noches es que te das cuenta de lo poco que necesitas". Sin embargo, explica entre risas que su madre no entiende su interés por vivir la experiencia "me respeta mucho y sabe que yo soy así en este sentido, me gusta vivir cosas diferentes".

Por el momento, Aitor explica que está pensando qué decisión tomar "de momento yo tengo mi trabajo y no tengo pensado seguir con este oficio, el día de mañana quien sabe. Es algo que me dolería que se perdiera porque yo considero que es una actividad fundamental".