Muchos propietarios de mascotas se preguntarán sobre los derechos y responsabilidades que otorga la norma, ya que, por ejemplo, aclara que únicamente los futuros propietarios de perros tendrán que realizar un curso de tenencia responsable, que además este será gratuito y preferiblemente se cursará on-line. Un curso que todavía no tiene aprobado el reglamento de sus pormenores, aunque la norma señala que la administración pondrá facilidades para su realización y que la validez del curso será indefinida.

¿Dónde será obligatorio el seguro de responsabilidad civil?

Destaca que de momento no es obligatorio el seguro de responsabilidad civil hasta que no se apruebe el citado reglamento. Sin embargo, sí es obligatorio en las comunidades autónomas donde la normativa lo recoge a fecha de hoy: País Vasco y Madrid. En el resto de España, solo es obligatorio el seguro para aquellos dueños de perros potencialmente peligrosos (PPP) o también llamados 'perros de manejo especial'. Cada propietario deberá contratar un seguro único que será independiente del número de perros que disponga, para ello, la Real Sociedad Canina de España recomienda revisar las pólizas del hogar, porque normalmente queda incluido un seguro de responsabilidad civil, aconseja estar atentos ante la picaresca de algunas aseguradoras que intentan vender pólizas innecesarias.

Otras normativas y sanciones

Esta es una figura que aún requiere de precisión dentro del reglamento, el que ha de determinar el número de ejemplares que se podrán tener en los domicilios. Por otra parte, se considerará una sanción leve dejar perros u otras mascotas atadas en la puerta de un establecimiento siempre que no haya vigilancia y conllevará una multa. La situación a la que la entidad canina, espera es a que se permita y se normalice el acceso de las mascotas a cada vez más comercios o espacios como el transporte público, pero esto quedará supeditado a otras ordenanzas o normativas específicas de cada lugar. Finalmente, apunta que la ley establece que los perros no pueden estar solos más de 24 horas y recuerda que no será obligatoria la esterilización, excepto para aquellos que procedan de protectoras o cualquier otro medio en el canal de adopción.