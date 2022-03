El teléfono móvil, cuando está conectado a internet, y tiene la batería suficiente, conoce tu posición sobre el mapa y permite compartirla con otras personas. En según qué situaciones este recurso es muy útil.

De acuerdo con los datos del informe de Hootsuite y We Are Social de 2021, WhatsApp es la plataforma más utilizada por los españoles (89,5 %).

Además de intercambiar mensajes, enviar imágenes, audios, o realizar videollamadas... también incluye la opción de compartir tu localización en tiempo real y por un periodo limitado que puede abarcar desde los 15 minutos, hasta las 8 horas.

- Hola, ¿dónde estás?

+ No lo sé, me he perdido.

- Mándame ubicación en WhatsApp y voy a buscarte.

+ No sé cómo se hace eso.

- No te preocupes, te enseño.

PASOS A SEGUIR:

Para poder utilizarlo, primero necesitas habilitar el uso de tu localización en la aplicación WhatsApp. ¿Cómo? Muy sencillo.

1. Desde el menú principal haz clic en 'Ajustes' del teléfono (es el icono marcado con un engranaje).

2. Buscas 'WhatsApp' entre la lista de aplicaciones y la seleccionas.

3. Haces clic en 'Localización' y te aparecerán diferentes opciones.

4. Escoge la manera en la que quieres que la aplicación conozca tu posición si "solo cuando se use la aplicación" o "siempre".

Primer paso: completado. ¡Ya casi lo tienes!

Ahora, volvemos a WhatsApp y abrimos el chat de la persona o grupo al que quieras mandar tu ubicación.

Junto a espacio de texto verás el icono de un clip si tu dispositivo es Android. Si tu dispositivo es iOS, verás un +. En cualquiera de los casos, haz clic en él.

Se abrirá un menú con varias opciones. Selecciona 'Ubicación'. Si está correcto, aparecerá un mapa de la zona y justo debajo: 'Ubicación en tiempo real'. Selecciona esa opción.

Entonces, el móvil te preguntará: ¿Permitir que la app WhatsApp use tu ubicación exacta una vez? y dos posibles respuestas:

-Permitir una vez (selecciona esta)

-No permitir

Ahora tienes que escoger cuánto tiempo quieres compartir tu ubicación con esa/s persona/s, dependiendo de tus necesidades. Y le das a Enviar (el botón con un avión de papel triangular).

¡Listo! Ya estás compartiendo tu ubicación. ¿Y si dejas de necesitarlo? Pues debajo del mapa que acabas de enviar, debería aparecer escrito: 'Dejar de compartir'. Presionas y confirmas. Así de sencillo.