La búsqueda incansable del amor es una fuente inagotable de inspiración. Libros, canciones, películas. ¿Acaso existe un mejor guilty pleasure que una buena comedia romántica? Que se lo pregunten a Julia Roberts o a Jennifer Aniston.

Devoramos estas obras audiovisuales sin parpadear, pero en el fondo lo que queremos es vivir nuestra propia historia de amor. Antes de la llegada de internet, la única forma de conocer a alguien -o ligar- era saliendo a la calle, acudiendo a los bares.

Ahora, en cambio, las aplicaciones de citas permiten buscar a nuestra ‘media naranja’ a través de una pantalla y sin moverse de casa. Pero todavía existen tabúes alrededor de estas plataformas. A muchos les da vergüenza admitir que las tienen, y otros tantos mienten en sus perfiles para agradar al resto.

Con el objetivo de contar cómo influye la tecnología en nuestra mente, nuestros corazones y nuestras vidas, el director, actor y músico Esteban Ciudad escribió su propia comedia romántica actualizada en formato de microteatro. Después de su gran éxito, preparó la versión larga, que desembocó un lustro después en Like: El MusicApp, que desde el pasado mes de febrero se representa todos los jueves en el Teatro Alfil de Madrid.

Una app de citas ‘humanizada’

Lo de ‘MusicApp’ es un juego de palabras entre “musical” y “app”. Porque si algo tiene de novedosa esta obra es su formato. Además del espectáculo de teatro al uso, a cargo de los actores Pablo Puyol y Mara Jiménez, Like tiene también su propia aplicación móvil de citas.

Al adquirir tu entrada recibes un código QR, con el que puedes registrarte en la plataforma, indicando el día que vas a asistir a la función. Y voilà. En tu teléfono aparecerán los perfiles de aquellas personas que vayan a acudir al teatro el mismo día que tú. El resto es sencillo: deslizas a la derecha si te gusta, y a la izquierda si no te gusta. ¿Y si haces match con alguien?

“Tú me puedes dar un like a mí, pero no podemos interactuar hasta que llegamos al teatro. Si yo te veo, y te he dado ‘me gusta’, me tengo que acercar”, explica Ciudad en una entrevista con Levanta la Cabeza. En definitiva, es una forma de “humanizar” las dating apps, que es el mensaje central de la obra.

El director de 'Like: El MusicApp', Esteban Ciudad, y su protagonista, Pablo Puyol, posan para Levanta la Cabeza. | Levanta la Cabeza

Encontrar el amor (propio)

Los personajes de Puyol y Jiménez --apodados “Él” y “Ella”, respectivamente--, a simple vista parecen muy distintos, pero en realidad “son dos personas que intentan estar a gusto en la sociedad que vivimos, pero no lo consiguen. No con la tecnología”, cuenta el director.

Presionados por sus amigos y familiares, ambos acaban cayendo en la tentación de las aplicaciones de citas y relatando su historia cibernética a través de canciones. Sobre las mentirijillas de sus perfiles, la ilusión de los primeros mensajes, o su progreso hacia otros subidos de tono, hasta llegar al momento más esperado: conocerse en persona. Y descubrir si todo lo vivido es real.

“Siento que cada vez conozco a más gente pero en realidad estoy más solo, más desconectado”, pronuncia el personaje de Puyol en una de las escenas.

Fuera del escenario, el actor también es muy crítico con las redes sociales. Llega a admitir que, si no fuesen indispensables para su trabajo, no las tendría. De hecho, su Twitter está inactivo desde 2019. “No me gustan. No tengo esa dependencia, puedo estar sin el móvil un tiempo”, añade.

Además, el malagueño evita utilizar filtros en sus publicaciones e intenta mostrar su realidad a través de las redes, pero prefiere mantener los aspectos de su vida privada lejos de las pantallas. En cambio, su compañera, Mara Jiménez -a quién Puyol describe como alguien con “una energía superbonita”- ha adquirido notoriedad gracias a ellas.

En el mundo virtual, Jiménez cuenta con cientos de miles de seguidores y es conocida como “Croquetamente”. La actriz utiliza estas plataformas como altavoz para hablar sobre trastornos alimenticios, gordofobia o salud mental con cierto toque de humor y activismo.

Según Ciudad, Like: el MusicApp es “una comedia romántica para encontrar el amor propio”. Porque sobre las tablas del Alfil se canta, se baila, se ríe y se llora. Sí. Pero, sobre todo, se reflexiona sobre lo necesario de querernos a nosotros mismos y superar nuestras inseguridades sin depender de la tecnología.

“Me parece que hay que contar este tipo de historias. Nos relacionamos muchísimo a través de las redes sociales y allí el 80 % es mentira (...) pero es absurdo que mientas, sé tú mismo, da igual como seas”, concluye Puyol.