LA OPINIÓN DE LOS EXPERTOS

Hace veinte años estaba cubriendo como periodista un europeo de baloncesto y justo antes de la final sonó el teléfono del pupitre de al lado. Preguntaban por el locutor de radio, que no estaba y tenía que empezar la retransmisión. El apurado locutor llegó en el descanso del partido y luego nos explicaría que venía del calabozo y que le habían soltado con un proceso judicial abierto: “he tirado con el coche a una señora que iba en bicicleta. La señora no se ha hecho nada, pero lo ha visto la Policía y me han detenido”.