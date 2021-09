DENUNCIA PONLE FRENO

La calle Isla, situada en el municipio de Santa Fe (Granada), no dispone de la señalización correspondiente para indicar que se trata de una calle sin salida. Además, en esa calle vive una persona muy dependiente que que usa una silla de ruedas y no puede salir de su casa por los coches aparcados; tampoco puede entrar su vehículo para recogerla, ni la ambulancia que la lleva al médico y la rehabilitación. La queja lleva notificada al ayuntamiento y la policía local desde hace cinco años, pero no se han tomado medidas al respecto.