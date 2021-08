Esta situación es un perjuicio para los propietarios de una zona urbana. Como sabrá los vecinos deben cruzar para ir al supermercado, farmacia, ambulatorio, correos y demás. Estando además muy concurrida por la pastelería Levain.

Incluso algunos niños cruzan para ir a la parada de guaguas situada en Vicente Alexandre (lo sé, porque yo mismo he hecho transporte escolar en la zona). He hablado con varios vecinos sobre mis reclamaciones sobre este tema y me han comentado que hace años incluso ha habido algún atropello en dicha zona. Se que la competencia la tiene el cabildo y a su vez el gobierno de Canarias. Pero nadie mejor que el ayuntamiento para reclamar algo necesario y primordial. Ruego se ponga solución y el ayuntamiento este predispuesto a conseguir que el cabildo reaccione.

Tras varios escritos en el ayuntamiento y cabildo de Lanzarote para que se instale un paso de peatones (necesario en el tramo que transcurre desde la rotonda del gallo loco hasta la rotonda de salida hacia Guatiza). Dada la poca disposición que he recibido por ambas partes de solucionar el problema también realice un escrito al defensor del pueblo, ya que este tramo transcurre por una zona urbana que debería de estar como travesía (con sus correspondientes medidas de seguridad, paso de peatones, badenes o semáforos de reducción de velocidad). Este problema lleva muchos años así y confío en que su gobierno logré dar solución a algo que los vecinos de la zona han reclamado en numerosas ocasiones.