Ponle Freno, la mayor plataforma de acción social impulsada por el grupo Atresmedia junto a Fundación AXA, continúa reforzando su labor por la Seguridad Vial tras más de 15 años de recorrido.

Todos los canales de Atresmedia TV -Antena 3, laSexta, Nova, Neox, Mega y Atreseries-, así como Onda Cero, Europa FM y ponlefreno.com y redes sociales, difundirán las tres piezas, centradas en tres de las principales amenazas que deben evitarse al volante: el uso del móvil, especialmente para enviar o leer mensajes, los problemas derivados de la fatiga y el sueño y el hecho de fumar o comer y beber mientras se conduce.

Bajo el título “¿Y a ti…, ¿qué te pasó?”, Manu Sánchez, director de ‘Noticias de la mañana’ y embajador de Ponle Freno, aparece sentado en la explanada de un desguace, junto a un coche achatarrado, al que le hace esa pregunta. “Mi conductor se distrajo leyendo un mensaje en el móvil y nos salimos de la carretera”, contesta una voz muy reconocible en el ámbito de la Seguridad Vial. Para advertir de que nunca se debe de usar estos dispositivos cuando se conduce, Sánchez recuerda: “Cuando conduzcas, mete el teléfono en la guantera”.

“Mi conductora se quedó dormida y nos salimos de la carretera” es la respuesta a la pregunta de la pieza que previene sobre el cansancio al volante. De nuevo, el embajador de Ponle Freno lanza un mensaje de advertencia que hay que tener en cuenta siempre que se va en coche, por muy corto que sea el trayecto: “La única solución, si tienes sueño al volante, es parar y echar una cabezada”.

En la tercera de las piezas que compone la campaña, Manu Sánchez pregunta nuevamente “¿Y a ti…, ¿qué te pasó?”. La respuesta es: “Mi conductor iba fumando, se le cayó una ceniza encendida sobre la rodilla y nos salimos de la carretera”, a lo que seguidamente el presentador de Antena 3 Noticias recomienda: “Conduciendo, mejor no fumes, no bebas, no comas”.

Ponle Freno, un aliado al volante desde hace más de 15 años

La campaña de Ponle Freno para alertar sobre las distracciones, tan habituales al volante, incide en el compromiso de Atresmedia para acompañar a la sociedad y estar cerca de los ciudadanos, tanto desde sus diferentes medios, como detectando sus problemas para actuar y contribuir a ponerles solución.

Dedicada a la Seguridad Vial y la prevención en carretera, Ponle Freno nació en 2008 y supuso la primera piedra del grupo para construir el camino de sus iniciativas de Responsabilidad Corporativa (‘Constantes y Vitales’, ‘Levanta la Cabeza’, ‘Contra el maltrato, Tolerancia Cero’, Hazte Eco’, ‘Objetivo Bienestar ’y ‘Crea Cultura’), con las que busca la cercanía, la inspiración y promover cambios reales que generen resultados positivos y tangibles para los ciudadanos. Muestra de ello es la recaudación obtenida por Ponle Freno, en sus populares carreras, cerca de 2,7 millones de euros, que se han destinado íntegramente a proyectos que ayuden a mejorar la calidad de vida de víctimas de accidentes de tráfico con nombres y apellidos.

En este recorrido, Ponle Freno ha estado siempre arropado por los canales de Atresmedia Televisión y Atresmedia Radio en el objetivo de reducir las víctimas de tráfico y los accidentes, así como por ponlefreno.com y los perfiles de redes sociales, X, Instagram y Facebook.

En 2012, Ponle Freno sumaría un compañero de viaje inseparable, laFundación AXA, que canaliza toda la acción social de AXA hacia la comunidad desde 1998. Su estrategia se centra, principalmente, en el impulso de proyectos que promueven la protección y prevención de riesgos, en línea con la política de Responsabilidad Corporativa de la compañía. Además, la Fundación AXA apoya actividades de mecenazgo cultural.

Entre los grandes proyectos que han puesto en marcha conjuntamente se encuentra elCentro de Estudios y Opinión Ponle Freno-AXA que, desde su creación en 2013, ha publicado más de una decena de informes sobre siniestralidad, accidentes con animales, estado de los neumáticos o hábitos de conducción y ha lanzado diversas campañas de concienciación y organizado jornadas de Seguridad Vial relacionadas con la tecnología del automóvil, la movilidad en las grandes ciudades, el uso del casco en la bicicleta o el transporte en moto.