Ponle Freno lanza una nueva campaña para alertar de las distracciones al volante, debido a que una de cada tres víctimas que se producen en carretera es por esta causa.

Bajo el título “¿Y a ti…, ¿qué te pasó?”, Manu Sánchez, director de ‘Noticias de la mañana’ y embajador de Ponle Freno, aparece sentado en la explanada de un desguace, junto a un coche achatarrado, al que le hace esa pregunta.

“Mi conductora se quedó dormida y nos salimos de la carretera” es la respuesta a la pregunta de la pieza que previene sobre el cansancio al volante. De nuevo, el embajador de Ponle Freno lanza un mensaje de advertencia que hay que tener en cuenta siempre que se va en coche, por muy corto que sea el trayecto: “La única solución, si tienes sueño al volante, es parar y echar una cabezada”.

En la tercera de las piezas que compone la campaña, Manu Sánchez pregunta nuevamente “¿Y a ti…, ¿qué te pasó?”. La respuesta es: “Mi conductor iba fumando, se le cayó una ceniza encendida sobre la rodilla y nos salimos de la carretera”, a lo que seguidamente el presentador de Antena 3 Noticias recomienda: “Conduciendo, mejor no fumes, no bebas, no comas”.

Ponle Freno, la mayor plataforma de acción social impulsada por el grupo Atresmedia junto a Fundación AXA, continúa reforzando su labor por la Seguridad Vial tras más de 15 años de recorrido.

Todos los canales de Atresmedia TV -Antena 3, laSexta, Nova, Neox, Mega y Atreseries-, así como Onda Cero, Europa FM y ponlefreno.com y redes sociales, difundirán las tres piezas, centradas en tres de las principales amenazas que deben evitarse al volante: el uso del móvil, especialmente para enviar o leer mensajes, los problemas derivados de la fatiga y el sueño y el hecho de fumar o comer y beber mientras se conduce.