Más de 100.000 firmas logran que la Administración se mueva

CAMPAÑA DE PONLE FRENO PARA QUE LOS RADARES SALVEN VIDAS

La campaña puesta en marcha por Ponle Freno, para que los radares salven vidas y no sólo recauden, está consiguiendo que la Administración tome medidas. Una Proposición No de Ley en el Congreso, la DGT anuncia que recolocará el 50% de los radares en puntos peligrosos de las carreteras secundarias y la Directora de Tráfico del País Vasco avanza que retiran un radar que ya no salva vidas. ¡Juntos lo estamos consiguiendo!