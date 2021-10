Ponle Freno vuelve a pisar la calle para estar más cerca que nunca de las víctimas de tráfico. La mayor plataforma de acción social por la Seguridad Vial impulsada por Atresmedia, junto a Fundación AXA, se vuelca en la gran carrera solidaria en Madrid, que tendrá lugar el 21 de noviembre, Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico, en memoria de todas las personas afectadas o que perdieron la vida por un accidente.

Con el objetivo de volver a llenar las calles de Madrid de una marea humana de solidaridad, además de reforzar la cita con una modalidad virtual en toda España, Ponle Freno arranca una intensa campaña en todos los medios de TV, radio y digitales de Atresmedia para sensibilizar y llamar a la participación ciudadana, a través de testimonios en primera persona de víctimas de accidentes: el difícil relato de José Luis, Ángel, Antonio, Deiby, Sara, Rafael, Jesús Damian, Miguel y Jairo, diez historias que se convertirán en el altavoz de los miles de personas que han visto su vida truncada por un accidente, pero también en el mensaje de la esperanza, el de la lucha para continuar y seguir adelante.

Hay que correr por quienes buscan recuperar su pasión, como Ángel: "Llevo más de 40 años en mi taller, me recuerdo de niño allí, con mi padre... Lo que más me gustaría es poder arreglar los motores y enseñar a hacerlo". Se trata de una persona más, casada y con un hijo de 18 años, a la que un accidente de tráfico no puede arrancarle su vida y su ilusión.

Por eso Ponle Freno volverá a salir a la calle y lo hará con más fuerza que nunca. Ahora es el momento de redoblar esfuerzos por las víctimas que sigue dejando la carretera, de estar más cerca que nunca de ellas. Y por ellas volverá a destinar íntegramente la recaudación de las inscripciones a un proyecto que pueda ayudar a personas concretas a mejorar su vida para que puedan mirar al futuro.