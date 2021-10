Héctor recibió la noticia en el Hospital cuando despertó del coma cinco días después de su accidente en moto. Los médicos le explicaron que tenía un lesión medular y que era muy probable que no pudiera volver a caminar. Tras el shock inicial, vio una cartulina de fotografías y se dijo "venga que tienes que salir adelante, puedes seguir viviendo".

Los proyectos de vida de Héctor son centrarse en su familia y poder dedicarse a competir en bicicleta.

José Luis se cayó por un barranco y en el momento ya sintió que no podía mover las piernas. Al día siguiente el doctor le dijo que tenía una lesión medular completa y que lo más seguro es que no pudiese volver a mover las piernas. Reconoce que la primera noche lo pasó mal y pensó en todas las cosas que no iba a poder hacer.

A los pocos días se dijo "no puedo seguir pensando en lo que no voy a poder hacer, tengo que ilusionarme por la vida, más allá de esta circunstancia".

José Luis se quiere centrar en crear una familia con su novia. Antes del accidente boxeaba y le ilusiona mucho poder volver a hacerlo.

A los dos le apasionan las motos y les gustaría volver a montar en una, a pesar de las reticencias de su familia.

Héctor y José Luis son dos de las diez víctimas a las que se destina la recaudación íntegra de la Carrera Ponle Freno, que celebramos el próximo 21 de noviembre en Madrid y los días 20 y 21 en la modalidad virtual.

El difícil relato de Héctor, José Luis, Ángel, Antonio, Deiby, Mar, Seila, Jesús Damian, Miguel y Jairo, diez historias que se han convertido en el altavoz de las personas que han visto su vida truncada por un accidente, pero también en un mensaje de la esperanza: el de la lucha para continuar y seguir adelante.