Consulta aquí los recorridos de la Carrera Virtual Ponle Freno Madrid



Ponle Freno, la mayor plataforma de acción social por la Seguridad Vial impulsada por Atresmedia, calienta motores para dar la bienvenida a su nueva gran carrera solidaria de 2021, que se celebrará en formato virtual y de manera sincronizada en toda España el fin de semana del 19 y 20 de junio.



Con la colaboración de Fundación AXA como socio estratégico y Red de Talleres CGA como patrocinador oficial, esta primera cita de 2021 llega con novedades y la vocación de estar todavía más cerca de los participantes con acciones especiales en las ciudades. Por eso, este viernes ha celebrado una rueda de prensa en Madrid como ciudad embajadora de la iniciativa donde ha detallado las acciones que pondrá en marcha para vivir la cita más a pie de calle.



Con el acto de hoy, Ponle Freno completa su ciclo de presentaciones que durante dos semanas le ha llevado a parar en diez ciudades que se han convertido en embajadoras de la iniciativa y han acogido también su causa: correr para salvar vidas.



Un recorrido que supone el pistoletazo de salida de su gran cita del fin de semana del 19 y 20 de junio y que se ha detenido en Valencia -donde se celebrará, además, ese domingo la primera gran carrera presencial a nivel nacional tras la pandemia abierta a participantes de toda España- Santander, Zaragoza, Las Palmas de Gran Canaria, Sevilla, Málaga, Barcelona, Pontevedra y Madrid.



Una vez más, todos los canales de Atresmedia y los perfiles oficiales de redes sociales, así como la plataforma ponlefreno.com, desde donde se pueden realizar las inscripciones, siguen animando a los ciudadanos a sumarse a esta cita.



Ponle Freno volverá a destinar íntegramente la recaudación de las inscripciones a un proyecto en apoyo a las víctimas de accidentes de tráfico, siguiendo la filosofía con la que nació la iniciativa de Atresmedia de traspasar las pantallas y las ondas para crear un impacto directo en la sociedad y porque aquí correr salva vidas. En este caso, los fondos serán para el Hospital Nacional de parapléjicos de Toledo, centro de referencia en el tratamiento integral de la lesión medular.



Durante la rueda de prensa celebrada hoy en la Plaza de Colón, la concejal delegada de deporte del Ayuntamiento de Madrid, Sofía Miranda, ha manifestado que “para Madrid es un orgullo ser embajadores de esta carrera y apoyamos firmemente su compromiso con la seguridad vial”, y ha animado a todos los madrileños a participar de manera virtual los próximos 19 y 20 de junio “para repetir el éxito del año pasado y seguir con la gran labor de Atresmedia para concienciarnos a todos de la importancia de la seguridad vial y ayudar a las víctimas de accidentes de tráfico”.



“Madrid es una ciudad donde el deporte es vida. El deporte no pudo parar y no puede parar y por eso es fundamental buscar nuevas vías como esta carrera virtual”, ha señalado.



Como en tantas otras ocasiones, el director y presentador de ‘Las noticias de la mañana’ de Antena 3, Manu Sánchez, tampoco ha querido faltar a este acto de Madrid para expresar que es “un placer estar en esta plaza una vez más”. “Con tranquilidad y seguridad vamos recuperando la normalidad. Aquí queríamos cerrar esta ronda de presentaciones en este lugar emblemático donde nació el circuito y donde muy pronto esperamos volver”, ha asegurado.



Pablo López-Barajas, director general Atresmedia Eventos, ha dicho, por su parte, que “es el momento para presentar la nueva gran carrera Ponle Freno Virtual y demostrar que hemos querido seguir innovando con circuitos marcados y recomendados por nuestros técnicos para entrenar y participar, como Madrid Río, la Casa de Campo y el Retiro”, al tiempo que ha recordado el fin de esta iniciativa: “Correr salva vidas por una doble causa: por los fondos que se consiguen para víctimas de accidentes y por la práctica del deporte”.



El director general del Centro de Estudios y Opinión Ponle Freno-AXA y Fundación AXA, Josep Alonso, ha señalado que “cerramos esta gran tournée por las ciudades embajadoras de Ponle Freno en casa, en Madrid”, punto de partida, además, de las carreras de Ponle Freno en su historia hace ya 13 años.



“El objetivo por el que nace la plataforma y el circuito no es otro que concienciar y sensibilizar sobre la importancia de la seguridad vial. Venimos de un episodio donde el tráfico se ha reducido considerablemente, pero en las próximas semanas, con el comienzo del periodo estival, esta movilidad va a aumentar exponencialmente. No tenemos que bajar la guardia para poder seguir manteniendo la reducción de víctimas de accidentes de tráfico”, ha advertido.

Las novedades de la primera Carrera Ponle Freno Virtual de 2021

Para participar en la primera carrera virtual de 2021, la iniciativa contará nuevamente con la aplicación específica de la carrera Ponle Freno Virtual (APP PFV), que permitirá la geolocalización y sincronización de todos los participantes. La carrera se llevará a cabo en dos días, desde las 06:00 horas de la mañana del sábado 19 de junio hasta las 23:00 horas del domingo 20 de junio.

Durante este periodo, el usuario debe completar la distancia seleccionada, de 5 o 10 kilómetros y, a través de la APP PFV, previamente descargada en su móvil, subir el resultado con el que compite. De esta manera, el móvil será el chip de cada participante.

Además de Madrid, la carrera contará con otras

s: las 7 que ya formaban parte del circuito en la modalidad presencial antes de que se tuvieran que interrumpir las carreras debido a la Covid-19 entre las que se encontraba Vitoria -Madrid, Badalona, Pontevedra, Zaragoza, Málaga y Las Palmas-, y la incorporación de Valencia, Santander y Sevilla.

Estas diez sedes del circuito verán en sus calles una fuerte presencia de Ponle Freno a través de cartelería y con la inauguración de varios tótems informativos en ubicaciones principales de cada una de ellas para dinamizar la participación. Junto a estas acciones, se publicará en

circuitos recomendados en las distintas ciudades para competir el día de la cita.

Otra de las grandes novedades que trae esta primera edición de 2021 será la celebración en

, el domingo 20 de junio, de la primera gran carrera presencial a nivel nacional tras la pandemia abierta a participantes de toda España para volver a correr juntos y seguros para salvar vidas. Esta carrera específica contará con todas las medidas para ser una cita Covid free, entre ellas, limitación de participantes, salidas escalonadas de corredores, distancia de seguridad y obligatoriedad de uso de mascarilla en salida y meta.

También esta edición, contará con el lanzamiento de una edición especial y personalizada de las

Ponle Freno, con la colaboración de Health, marca técnica especializada en running, que está avalada por la Asociación Internacional de Maratones y Carreras de Distancia (AIMS), de la que es firma oficial.