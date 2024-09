10 KM, 10 HISTORIAS

Lola y su pareja fueron a por leña al monte y al volver a casa, el coche dio una vuelta de campana y ya no recuerda más. Al despertarse en el hospital sentía que no le había pasado nada, pero los médicos le dijeron que tenia ocho costillas fracturadas, el esternón fracturado, y dos vértebras machacadas. “Lo mío era la cocina, yo he trabajado de cocinera y repostera y ahora quiero vivir con mi pareja en nuestra parcela. Mi objetivo es vivir mi vida”.