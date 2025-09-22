Bilbao ha recibido con los brazos abierto la carrera de PONLE FRENO, que ha acogido este domingo por primera vez en la historia. La mayor plataforma de acción social impulsada por el grupo Atresmedia ha logrado en su primera cita en la capital vizcaína un gran éxito de participación: más de 1.300 personas se han solidarizado con las víctimas de accidentes de tráfico haciendo sonar con fuerza el lema de PONLE FRENO: “No te pares, hoy correr salva vidas”.

Con la colaboración de Fundación AXA como socio estratégico y Red de Talleres CGA como patrocinador oficial, distintas autoridades han arropado la carrera portando la pancarta y sumándose a la convocatoria: Nora Abete, teniente de alcalde y concejala de Movilidad y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Bilbao, Iñaki Lerga, director general del Centro de Estudios y Opinión Ponle Freno AXA y director general Fundación AXA, Iratxe Mazas, directora AXA zona Norte, Eva María Laguna, directora de Marketing de CGA, Rosa María Trinidad, presidenta Stop Violencia Vial, Manu Sánchez, director ‘Noticias de la Mañana’ de Antena 3, y Abel Antón, bicampeón del mundo de maratón.

En 2025, PONLE FRENO redobla esfuerzos y también metas, pues vuelve a marcarse el objetivo de superar sus propias marcas. Un ambicioso reto, y más después de que el año pasado ya batiera sus propios récords, gracias a la participación de 34.231 personas en total en sus distintas carreras, y la mayor recaudación de toda su historia con más de 387.144 euros para destinarlos íntegramente a las víctimas de tráfico solamente en 2024.

Y, hasta el momento, el Circuito de Carreras de PONLE FRENO de 2025 lo está consiguiendo, pues ha conseguido récord histórico en todas las ciudades en las que ha parado este año: Badalona, Palma, Zaragoza, Málaga, Valencia y Vigo, a las que se suma el gran éxito cosechado en Bilbao por primera vez.

Los fondos irán destinados a la asociación vasca Stop Violencia Vial

Un año más, lo que no cambia es su fin, pues toda la recaudación es para las víctimas de accidentes de tráfico o para proyectos que ayuden a evitarlas. En esta ocasión, los fondos irán destinados a Stop Violencia Vial y el proyecto “Nunca debieron faltar. Después de la tragedia nada es igual”. Esta asociación vasca para la defensa de la Seguridad Vial es una entidad sin ánimo de lucro formada por víctimas y familiares, dedicada a concienciar sobre la violencia vial, apoyar y acompañar a quienes han sufrido un siniestro y promover una movilidad responsable.

Detrás de cada cifra hay personas e historias de dolor que muchas veces permanecen invisibles. Por esto, el proyecto consiste en elaborar un video testimonial con la participación de socios que han perdido a seres queridos o sufren secuelas de accidentes de tráfico, con la finalidad de difundir el material en redes sociales, medios y actos de sensibilización para transmitir un mensaje claro: El no respetar las normas de circulación puede desencadenar tragedias irreparables que jamás debieron ocurrir.

Los ganadores de la PONLE FRENO en su primera parada en Bilbao

La PONLE FRENO ha llegado por primera vez a Bilbao este domingo, 21 de septiembre y, como no podía ser de otra manera, ha tenido como escenario un marco incomparable, con salida y llegada frente al Museo Guggenheim, tanto para las carreras de 5 como de 10 kilómetros.

Estos han sido los ganadores y ganadoras en sus distintas modalidades:

Modalidad 10 kilómetros Masculino

- Juan Carrascal Morales

- Eñaut Vázquez Maiz

- Daniel Gómez Ramos

Modalidad 10 kilómetros Femenino

- Lorena Gacho

- Solomia Petryk

- Luz Marina Valencia Noreña

Modalidad 5 kilómetros Masculino

- Alejandro García Padilla

- Jon de la Cuesta Barrutia

- Abderrahim El Fateje

Modalidad 5 kilómetros Femenino

- Noelia Miguel Barajas

- Karen Niño Hurtado

- Margarita Cepi Mejia

El Circuito de Carreras de PONLE FRENO vuelve a llegar en 2025 a su máximo de ciudades participantes, punto de encuentro de todas las citas comprometidas con la Seguridad Vial y las víctimas de accidentes de tráfico, sumando nuevamente diez.

Tras las celebradas en Badalona, Palma, Zaragoza, Málaga, València, Vigo y la de este domingo en Bilbao -ciudad de nueva incorporación de este año-, PONLE FRENO seguirá su recorrido en Santander (28 de septiembre), Madrid (16 de noviembre) y Las Palmas de Gran Canaria (30 de noviembre).

PONLE FRENO, corriendo para salvar vidas desde hace 17 años

Esta iniciativa única en España quiere seguir componiendo el circuito de running más global del territorio nacional, tratando de llegar a todos los rincones de España y promoviendo activamente la participación de todos los niveles de edad.

Con el calendario de 2025, PONLE FRENO quiere seguir haciendo más grande que nunca su huella, esa marca que continúa después de cruzar la meta a través de la recaudación de las carreras. Una recaudación que se consigue gracias a las inscripciones de todas las personas que participan y que se destina, desde el principio y de manera íntegra, a proyectos en apoyo a víctimas de accidentes de tráfico, en un claro ejemplo que refleja la filosofía con la que nació esta iniciativa de traspasar las pantallas y las ondas para crear un impacto directo en la sociedad que ayude a personas con nombres y apellidos.

Esta huella ha logrado recaudar, desde que comenzó su recorrido en 2008, más de 3 millones de euros para desarrollar proyectos con diferentes instituciones y organismos dedicados a que las víctimas de accidentes de tráfico puedan tener una mayor calidad de vida o impulsen iniciativas de prevención y concienciación. Y 350.000 corredores han participado en alguna de las carreras de PONLE FRENO en sus distintas modalidades y lugares.

Para que los ciudadanos sigan apuntándose a participar, los canales de Atresmedia Televisión y Atresmedia Radio seguirán volcándose en el trabajo de PONLE FRENO para reducir las víctimas de tráfico y los accidentes y ponlefreno.com seguirá recogiendo toda la información y la última hora de cada cita desde el microsite específico carrerasponlefreno.com, desde donde se podrán llevar a cabo las inscripciones de cada ciudad.

Igualmente, las redes sociales, tanto desde Facebook e Instagram (@carrerasponlefreno) como X (@carrerasPF) serán testigo de todas las novedades y mejores momentos que dejen las carreras que en este 2025. Un año en el que espera llenar las calles de miles de personas unidas por la Seguridad Vial porque, como dice su lema, ‘Juntos, sí podemos’.