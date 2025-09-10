El 21 de septiembre, correr salva vidas
Recogida de dorsales para la Carrera Ponle Freno Bilbao 2025
El próximo 21 de septiembre celebramos la carrera Ponle Freno en Bilbao. Todos los inscritos podréis recoger la bolsa del corredor en la entrada principal de Plaza de Mercado de La Ribera en los horarios que detallamos a continuación.
La recogida de dorsales para la carrera Ponle Freno que celebramos en Bilbao el 21 de septiembre tendrá lugar en la entrada principal de Plaza de Mercado de La Ribera el viernes 19 de septiembre en horario de 17 a 20 horas y el sábado 20 de septiembre de 11 a 20 horas. ¡Te esperamos!