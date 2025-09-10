La recogida de dorsales para la carrera Ponle Freno que celebramos en Bilbao el 21 de septiembre tendrá lugar en la entrada principal de Plaza de Mercado de La Ribera el viernes 19 de septiembre en horario de 17 a 20 horas y el sábado 20 de septiembre de 11 a 20 horas. ¡Te esperamos!