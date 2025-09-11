La explanada del Museo Guggenheim será el escenario del comienzo y el fin de la edición 2025 de la carrera Ponle Freno en Bilbao. Con dos alternativas de 10 kilómetros y 5Km (aunque la distancia real en este circuito es algo menor a los 5km), la carrera tiene por objetivo recaudar dinero para proyectos destinados a ayudar a las víctimas de accidentes de tráfico. ¡No te quedes fuera!