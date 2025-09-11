El domingo 21 de septiembre, correr salva vidas
El domingo 21 de septiembre, correr salva vidas
Recorrido Carrera Ponle Freno Bilbao 2025
El domingo, 21 de septiembre, celebramos la Carrera Ponle Freno 2025 en Bilbao. La prueba tendrá recorrido de 10 km, 5 km e infantiles, ambos con salida/meta en la explanada del Guggenheim. La recaudación íntegra se destinará a un proyecto a favor de las víctimas de tráfico. ¡Apúntate ya!
La explanada del Museo Guggenheim será el escenario del comienzo y el fin de la edición 2025 de la carrera Ponle Freno en Bilbao. Con dos alternativas de 10 kilómetros y 5Km (aunque la distancia real en este circuito es algo menor a los 5km), la carrera tiene por objetivo recaudar dinero para proyectos destinados a ayudar a las víctimas de accidentes de tráfico. ¡No te quedes fuera!