Las jornadas han contado con la participación del Director General de Tráfico, Pere Navarro; el presidente del Centro de Estudios y Opinión Ponle Freno AXA, Josep Alfonso; el consejero delegado de Volvo, José María Galofré; el presidente de KIA España, Emilio Herrera; y el responsable de Comunicación de Nissan, David Barrientos y han estado moderadas por Javier Olave, asesor de Contenidos de la mayor plataforma social por la Seguridad Vial impulsada por Atresmedia junto a Fundación AXA.

El objetivo de este encuentro es reconocer el mérito a la industria del automóvil para la mejora de los hábitos ciudadanos, ya que los avances de la tecnología han ayudado a salvar vidas. El Director General de Tráfico, Pere Navarro, ha asegurado que “hay que tener un gran reconocimiento a la aportación de la industria de automoción a la mejora de la seguridad vial, ya desde hace años” y ha pedido “concienciación”, porque “llegará un momento que solo morirán los que no lleven el cinturón”, ha dicho, mientras que apuntaba que 1 de 4 fallecidos en automóvil o furgoneta no llevaba el cinturón, según los datos anuales, y porque, además, “no cuesta nada llevarlo”.

Durante estas Jornadas, Josep Alfonso ha presentado los resultados del informe de siniestros graves por antigüedad del vehículo, elaborado por el Centro de Estudios y Opinión Ponle Freno-AXA.

De acuerdo con este estudio, realizado sobre una muestra de 800 accidentes de gravedad, los vehículos de entre 0 y 4 años tiene un 17% menos de lesionados graves por siniestros que aquellos de más de 10 años de antigüedad y un 9% menos que aquellos de entre 5 y 10 años de antigüedad. Asimismo, la antigüedad que tengan los coche influye también en los accidentes, ya que los vehículos de más de 10 años tienen el doble de probabilidad de sufrir un accidente grave de tráfico que los coches menos antiguos, un 53% frente al 24% de los que tienen entre 0 y 4 años y frente al 23% de los de entre 5 y 10 años.

Renovación del parque de vehículos

En esta línea, Olave ha recordado que la edad media del parque de vehículos en España es de 13,5 años, lo que supone una “peligrosidad” y por lo que el director general de Tráfico ha reconocido que la renovación es un objetivo “necesario”, al tiempo que ha defendido la necesidad de medidas por parte de las administraciones, el renting, el alquiler … “También nos interesa renovar para evitar la compraventa de vehículos. No puede ser que haya transferencias y compraventas de vehículos de gran antigüedad”, ha sostenido Navarro.

“Es muy importante, es necesario, que mandemos el mensaje de que la tecnología salva vidas. El error humano está presente en el 90% de los accidentes. El sector va a seguir trabajando, a pesar de la enorme crisis que ha sufrido el mercado, para ofrecer todas las mejoras en seguridad”, ha apuntado David Barrientos, responsable de Comunicación de Nissan, que ha añadido que “el vehículo autónomo viene a actuar si hay error humano, actuará de manera autónoma cuando el error humano se produzca”.

El consejero delegado de Volvo, José María Galofré, ha incidido en que “el 90% de accidentes son por errores humanos, por despistes que pueden llevar a un peligro. Aunque no estés pendiente, el automóvil va a actuar, va a intentar corregir y te puede salvar. Por eso el ciudadano tienen que ser consciente, porque este tipo de sistemas puede salvarte la vida”, ha subrayado.

Emilio Herrera, presidente de KIA España, ha insistido en que “el coche puede hacer muchas cosas para ayudarnos en esos momentos que no estamos atentos, que estamos distraídos” y ha señalado que, entre otros países europeos, España y Grecia son los que tienen un parque de coches más obsoleto.

En este sentido, Josep Alfonso ha asegurado que ”nadie duda de que la tecnología es el próximo empujón a corto plazo y que nos va a ayudar a bajar las cifras de siniestralidad. Se está trabajando mucho. Esa innovación nos va a llevar al siguiente nivel. Por ello, es fundamental la formación”.

El futuro: renting y coche eléctrico

Entre las soluciones, Pere Navarro ha apostado por el Renting, que “se adecúa a la cultura que viene. La Unión Europea está por encima de España, por tanto, en renting todavía tenemos recorrido por hacer”.

El consejero delegado de Volvo, ha añadido que “el Renting es bueno para renovar el parque de coches. Es bueno para las empresas, pero también para el particular”.

“Es interesante captar a las nuevas generaciones. Son noveles, necesitan seguridad. Es un error dar coche viejo a un novel. Debe de lleva mejor uno nuevo para mayor seguridad. Por eso el renting es buena idea”, ha apuntado el responsable de Comunicación de Nissan.

Olave ha insistido en la necesidad de concienciación ciudadana y la oportunidad de las nuevas tecnologías en la reducción de emisiones. En este sentido, Josep Alfonso ha explicado que la normativa de contaminación de las grandes ciudades e incluso de ciudades medianas también ayuda de manera directa o indirecta a la reducción de cuota y presencia de los vehículos más contaminantes. “Esta normativa da un empujón a la renovación, a la vez que el renting, que ayuda a que cada 3 o 4 años puedas disfrutar de estas nuevas tecnologías. Habría que mirar con las administraciones cómo incentivar el renting para poder renovar los vehículos”.

También han apostado por el coche eléctrico: “Vehículo eléctrico sí o sí. Es que no se cuestiona. No hay peleas, estamos alineados, con el sector, el gobierno, el país… todos, para hacerlo. No es tenerlo claro, es que también lo marca Bruselas”, ha remarcado Navarro, si bien ha reconocido que “hay que resolver el tema de la carga y el precio”.

“No es el futuro, es el presente, porque, además, introduce la nueva tecnología”, ha apostillado Barrientos.

Para Emilio Herrera “no hay vuelta atrás. Igual no es el sistema definitivo, podríamos hablar en años del hidrógeno, pero sí es clave para no volver hacia atrás. Autonomía tienen, el precio ya es asequible, aunque es verdad podemos echar de menos la infraestructura. Hay diferentes alternativas, hibrido, eléctrico o hibrido enchufable. A corto plazo es la mejor alternativa, a largo plazo, podría ser hidrógeno, pero no hay vuelta atrás”.

“El vehículo eléctrico no tiene impacto en las emisiones, conseguimos no dañar a la atmósfera”, ha añadido José María Galofré, que considera que para ello hay que pasar a la instalación de 200.000 cargadores en 2 o 3 años.

Sobre el Centro de Estudios y Opinión Ponle Freno-AXA

El Centro de Estudios Ponle Freno-AXA es un proyecto que nace en mayo de 2013, un año después de la entrada de la aseguradora AXA como socio estratégico de la mayor acción social de Responsabilidad Corporativa emprendida por el grupo Atresmedia. Inicialmente bautizado como Centro de Estudios de Seguridad Vial, en 2021 arranca una nueva etapa como el Centro de Estudios y Opinión Ponle Freno-AXA, en su objetivo de convertirse en una institución revolucionaria dentro de la Seguridad Vial que aúne dos conceptos imprescindibles para el análisis, la divulgación y la búsqueda de soluciones: los datos reales y la opinión del ciudadano.

El Centro de Estudios ha publicado numerosos informes sobre siniestralidad, hábitos de conducción, motoristas, ciclistas, animales cinegéticos... y ha lanzado diversas campañas de concienciación. Casi ocho años después, sigue trabajando por conseguir el mismo objetivo por el que nació Ponle Freno en 2008: llegar a 0 víctimas, con fuerzas y planteamientos renovados.