Cómo quitar el hielo de la luna y los 'limpias'

Antes de que llegue el frío

Llenar el depósito de líquido del limpiaparabrisas con un producto que contenga anticongelante (todos o casi todos los del mercado), en invierno el agua o agua con jabón se puede congelar, lo que podría congelar la bomba eléctrica del sistema.

Evitar que se forme hielo en el parabrisas

Trucos hay muchos y variopintos como frotar el cristal con una patata pelada o echarle una mezcla de agua y vinagre. Un truco muy práctico es cubrir la luna con un cartón o una manta y sujetarla con los brazos de limpiaparabrisas y las puertas delanteras. Así, evitaremos que se forme hielo o escarga y que las escobillas de los 'limpias' se peguen al cristal.

Si hay hielo, la forma más eficaz de eliminarlo es...

- Arrancar el motor, conectar la calefacción con el ventilador al máximo y dirigir el flujo del aire hacia el parabrisas. Es importante que no esperes a que el motor se caliente antes de encender la calefacción, el cambio brusco de temperatura puede rajar el cristal.

- Usar un producto descongelador: existen varios en el mercado, aunque es la solución más cara.

- Rocíar el parabrisas con alcohol: El alcohol tiene un punto de congelación inferior al agua. Si la capa de hielo no es muy gruesa es una buena solución; en caso contrario, habrá que utilizar una rasqueta para eliminar el hielo. No se debe llenar el depósito de líquido del parabrisas con alcohol porque puede estropearlo.

- Rascar el hielo que se ha adherido al cristal: Lo ideal es hacerlo con una rasqueta de plástico, pero en caso de no disponer de una, se puede utilizar la caja de un CD o cualquier tarjeta o carné de plástico (mejor si no tiene valor). No utilices instrumentos metálicos ni de materiales que puedan arañar el cristal.

- Usar el limpiaparabrisas: Se recomienda utilizar el limpiaparabrisas y los dosificadores de líquido para dejar la luna perfectamente limpia después de haber eliminado el hielo, haber despegado las escobillas del cristal y siempre que el depósito del líquido contenga un producto anticongelante.

- No te olvides de los faros: En coches con faros halógenos, basta con encender las luces un tiempo. Pero las modernas tecnologías de iluminación o los halógenos con un diseño que separan mucho la parábola del cristal protector, nos obligan a retirar el hielo a mano.