Cómo se debe circular por las rotondas

Cuando se circula es muy común encontrarse con rotondas, pero muchos conductores desconocen cuál es la manera correcta de circular en ellas. Para ello es suficiente con tener claras algunas normas que explicamos a continuación.



Antes de entrar…

Es importante no olvidarnos que tiene prioridad quién ya está circulando por la rotonda.

¿Qué carril escoger para entrar?

Si la rotonda es interurbana hay que circular por el carril de la derecha.



Si la rotonda se encuentra dentro de poblado y los carriles estás delimitados, podemos utilizar el que mejor convenga a nuestro destino, es decir, según la salida que vayamos a tomar.



¿Y para salir?

Donde más confusión suele haber es al salir de las rotondas. ¿Qué carril escoger?, ¿por qué nos pitan si lo hemos hecho bien?, ¡quién no se ha hecho estas preguntas alguna vez! Siempre, repetimos, siempre hay que salir de una rotonda por el carril derecho, porque la única opción para abandonarla es girar a la derecha. Una regla muy sencilla que se complica en la práctica.



¡Ojo!, esto no significa que siempre tengamos que incorporarnos a una rotonda desde el carril derecho. Depende de la salida que vayamos a tomar...



> Si salimos por una salida de la derecha…

Tendremos que entrar a la glorieta por el carril externo y permanecer en él hasta que salgamos.



Antes de abandonar la glorieta, no os olvidéis de utilizar los intermitentes para señalizar la maniobra al resto de los conductores.



> Si vamos a continuar recto…

Accederemos a la rotonda por el carril externo y nos mantendremos en él.

Señalizaremos que abandonamos la glorieta justo cuando hayamos pasado la salida anterior a la nuestra.



> Si giráramos a la izquierda o cambiáramos de sentido…

Tendremos que entrar a la rotonda utilizando el carril izquierdo.

Circularemos por dicho carril y nos mantendremos en él hasta que pasemos la salida anterior a la nuestra. Entonces nos cambiaremos al carril derecho para salir, lo haremos con la suficiente antelación, señalizaremos la maniobra con los intermitentes para avisar al resto de los conductores y no nos olvidaremos que los que circulan por el carril exterior tienen prioridad.



Desde Ponle Freno esperamos que esta información os resulte útil y la tengáis en cuenta a la hora de circular por una rotonda. Si ha sido así, no dudéis en compartirla, porque cuantas más personas conozcan cómo circular bien por las glorietas menos probabilidad habrá de sufrir accidentes en ellas.