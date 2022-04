CONSEJO DE PONLE FRENO

¿Conducirías estando bebido? ¿Conducirías sin el cinturón? ¿Te pondrías a 200 por hora? Mirar el móvil mientras se conduce es igual de peligroso que las conductas mencionadas y ya es la primera causa de los siniestros de tráfico en España. Esta Semana Santa te pedimos que no bebas, te pongas el cinturón, no corras y no uses el móvil al volante. Guárdalo en la guantera y evita tentaciones.