El encuentro ha contado con la participación del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, así como del director de ‘La Brújula’ de Onda Cero, Juan Ramón Lucas; el presidente de la Real Federación Motociclista de España, Manuel Casado; el presidente de ANESDOR, Ramón Bosch; y el director general del Centro, Josep Alfonso, bajo la moderación de Javier Olave, asesor de Contenidos de Ponle Freno. Todos ellos han querido comentar e incidir en los resultados del último estudio realizado por el Centro de Estudios y Opinión Ponle Freno-AXA, dedicado a los motoristas como uno de los colectivos más vulnerables en las vías de circulación.



En ese sentido, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha aportado su doble visión: por un lado, la de responsable de la gestión de una de las mayores ciudades de España, y, por otro, la de usuario de motocicleta en un entorno urbano: “Voy en moto habitualmente y soy consciente de las ventajas y los peligros”. “Incluso para el alcalde a veces es difícil moverse por Madrid. Ir en moto te da otra perspectiva muy distinta a la del coche oficial”, ha señalado sobre su experiencia personal.



Como primer edil madrileño, Martínez Almeida ha reconocido su preocupación por el aumento de la siniestralidad, apuntando dos experiencias piloto al respecto: “Por un lado, el balizamiento de los carriles bus, y, por otro, la implantación del carril ‘avanzamotos’, que permite a las motos avanzar hacia los semáforos”. Otra cuestión preocupante, la de los accidentes a causa de las llamadas “aletas de tiburón” que separan los carriles BUS del resto de la calzada, también está mereciendo especial atención con un experimento piloto mediante balizas luminosas en la calle Bravo Murillo.



Además, el alcalde ha querido incidir en uno de los aspectos que resalta el último informe del Centro de Estudios y Opinión Ponle Freno-AXA: el de la motocicleta como vehículo sostenible en zonas urbanas. “La moto es imbatible en movilidad sostenible”, ha destacado, apuntando que el Ayuntamiento de la capital tiene previsto mantener y potenciar el sistema de motos de alquiler eléctricas así como incrementar el número de plazas para este tipo de vehículos.



Para el periodista Juan Ramón Lucas, director de ‘La Brújula’ en Onda Cero, es necesaria la toma de conciencia, por parte del resto de conductores, de lo que supone la circulación en motocicleta. “Los conductores deben saber que las motos aparecen en cualquier momento y que son menos visibles”, ha indicado tras desgranar algunas de sus experiencias como motorista desde hace más de treinta años.



“Soy motorista desde antes de que fuese periodista. Tuve mi primera moto a los dieciséis años”, ha apuntado, reconociendo haber tenido varios accidentes y caídas. A pesar de ello, Lucas reconoce un punto romántico en su pasión por las motocicletas: “Hay viajes que sólo los puedes disfrutar en la moto, voy en ella porque me gusta sentir el aire”.



Solución para la sostenibilidad



El director general del Centro de Estudios Ponle Freno-AXA, Josep Alfonso, ha abordado diversas cuestiones presentes en el informe sobre motoristas. Por ejemplo, que el 90% de los conductores y los motoristas coinciden en la necesidad de mejorar el respeto mutuo así como las infraestructuras, concretamente los guardarraíles. “La moto es una gran solución para la sostenibilidad”, ha incidido Alfonso, que también ha abogado por reforzar la concienciación sobre la vulnerabilidad del motorista y su visibilización en la vía.



El responsable del Centro también ha querido apuntar otros resultados del estudio, como la percepción errónea sobre la responsabilidad de los motociclistas en los accidentes (en realidad, limitada a un 27% de los sucesos en los que se ven involucradas) o la necesidad de un cambio de percepción sobre los entornos urbanos, diseñados antes pensando en los coches y ahora para los peatones.



Para Manuel Casado, presidente de la Real Federación Motociclista Española, lo prioritario pasa por concienciar a los usuarios de que “se corre dentro de los circuitos, no fuera”. Casado ha querido destacar el papel de referente de la entidad que preside a la hora de promover la seguridad vial: “Nuestros pilotos tratan de hacer las mejores marcas cumpliendo con los más altos niveles de seguridad”. “Hay que cumplir las normas de seguridad. La carretera no es un circuito de Moto GP”, ha señalado.



En cuanto a Ramón Bosch, presidente de ANESDOR (Asociación Nacional de Empresas del Sector de Dos Ruedas), “la apuesta por la moto como vehículo de movilidad es clara”, presentando cifras de cómo ha crecido su empleo. Según Bosch, un 60-65% de los usuarios de motocicletas ya cuenta con un scooter o una moto pequeña y en muchos casos su uso se solapa con el de una moto grande, más volcada hacia el ocio y los viajes de fin de semana.



El crecimiento del parque de motos en España, según sus datos, ha crecido un 34% y por eso la educación vial “es fundamental”. Tanto, en su opinión, como un buen equipo, incluyendo los guantes. “Deberían ser tan obligatorios como lo es el casco”, ha destacado, incidiendo en que “en moto hay que ir bien equipado y los guantes son un mínimo de protección”.





Sobre el Centro de Estudios y Opinión Ponle Freno-AXA

El Centro de Estudios PONLE FRENO-AXA es un proyecto que nace en mayo de 2013, un año después de la entrada de la aseguradora AXA como socio estratégico de la mayor acción social de Responsabilidad Corporativa emprendida por el grupo Atresmedia.



Inicialmente bautizado como Centro de Estudios de Seguridad Vial, en 2021 arranca una nueva etapa como el Centro de Estudios y Opinión Ponle Freno-AXA, en su objetivo de convertirse en una institución revolucionaria dentro de la Seguridad Vial que aúne dos conceptos imprescindibles para el análisis, la divulgación y la búsqueda de soluciones: los datos reales y la opinión del ciudadano.



Este planteamiento parte de la distorsión que tantas veces existe entre la realidad de los datos y la percepción del ciudadano, un aspecto muy relevante porque difícilmente se puede identificar un problema si se desconoce o se conoce parcialmente. De esta forma, el Centro de Estudios y Opinión Ponle Freno-AXA da un paso más y, al análisis de los datos para conocer la realidad y divulgarla, profundiza en la percepción del ciudadano y su conocimiento de las situaciones.



El Centro de Estudios ha publicado numerosos informes sobre siniestralidad, hábitos de conducción, motoristas, ciclistas, animales cinegéticos... y ha lanzado diversas campañas de concienciación. Casi ocho años después, sigue trabajando por conseguir el mismo objetivo por el que nació Ponle Freno en 2008: llegar a 0 víctimas, con fuerzas y planteamientos renovados.