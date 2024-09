El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha presentado el balance provisional de siniestros mortales ocurridos este verano, en el que el número de siniestros ha descendido un 3 % respecto al año anterior (121 frente a 127).

El balance muestra que han subido un 8% los usuarios vulnerables fallecidos, con un total de 112, la cifra más elevada de los últimos diez años, que representan el 46% del total de las víctimas mortales en carretera. Estas son algunas de las conclusiones del balance de la Operación Verano gestionada por la Dirección General de Tráfico (DGT) entre el 1 de julio y el 31 de agosto, quien destacó que la mortalidad vial se ha incrementado un 1% respecto a 2023, si bien urgió a “contextualizar” el dato, teniendo en cuenta que en este periodo se produjo un récord de desplazamientos de largo recorrido, con más de 97,7 millones, esto es 4,1 millones más que en el verano de 2023, con un 4,4% de incremento y la cifra más alta de la serie histórica.

El titular de Interior lamentó que este verano no ha habido “ningún día con cero víctimas mortales” y precisó que los 241 fallecidos se produjeron en 221 siniestros mortales, seis menos que en 2023, al tiempo que puntualizó que, pese a haberse producido menos siniestros con víctimas mortales, 17 de los registrados provocaron más de un fallecido, en los que murieron 37 personas, mientras el año pasado hubo 11 siniestros de este tipo, en los que fallecieron 22 personas.

A su juicio, “son malos datos”, convencido de que “un solo muerto en carretera es un precio inasumible para una sociedad moderna y avanzada como la nuestra”. Con respecto a la siniestralidad, tras apuntar que el verano de 2024 ha tenido un “comportamiento similar” al del año pasado, explicó que el mes de julio finalizó con 109 personas fallecidas, nueve menos que el mismo mes de 2023 (118) y agosto, con 132 víctimas mortales, doce más que en el mismo mes del año pasado (120).

Más siniestros en autopistas y autovías

En cuanto al tipo de vía, este verano se ha “corregido” la “tendencia” detectada en los primeros seis meses del año y el verano del año pasado, en la que el número de fallecidos aumentó en autopista y autovía frente a la vía convencional. En julio y agosto, el 73% de las víctimas mortales se registraron en carreteras sin desdoblar (175 fallecidos) frente al 27% en vías de alta ocupación (66 fallecidos). La salida de vía es el tipo de siniestro que más personas fallecidas ha registrado, con 88 víctimas mortales, seguida de las colisiones frontales con 62 fallecidos, 21 más que en 2023, siendo la segunda cifra más alta desde 2015.

Por lo que respecta a los usuarios vulnerables fallecidos, los motoristas son los que mayor incremento presentan, con 13 fallecidos más y en otros medios de desplazamiento destaca el aumento en los fallecidos en furgonetas, que han pasado de cinco a 15. Por el contrario, el número de víctimas mortales que viajaban en turismo han disminuido un 13% respecto al verano de 2023. Además, desciende la mortalidad de peatones en autopistas y autovías, que se ha reducido de las 15 víctimas mortales registradas en el verano de 2023 a los siete este año. En el resto de las carreteras, el número de peatones fallecidos respecto al año pasado es el mismo, 13

Por edades

Respecto al grupo de edad y al no uso de dispositivo de seguridad de las personas fallecidas, se mantienen cifras “similares” a las del pasado verano. La franja de edad entre 45 y 54 años es la que mayor número de fallecidos registra, con el 21% del total. Por lo que se refiere al uso de dispositivos de seguridad, 26 de 102 víctimas mortales que se desplazaban en turismo o furgoneta no hacían uso del mismo, frente a los 28 de 108 en 2023 y tres motoristas fallecidos de 67 no hacían uso de casco.

En paralelo, subrayó que a las víctimas mortales se suman 952 heridos graves o con lesiones que requirieron hospitalización, dos menos que en 2023. En este contexto, quiso "apelar” a la “responsabilidad” de los ciudadanos cuando viajan por carretera porque, a su entender, “en buena medida, de ellos depende que reduzcamos el número de siniestros mortales" y avanzó que su departamento y la DGT van a “redoblar esfuerzos para rebajar la cifra de siniestros mortales, porque conseguirlo supone salvar vidas”. “No vamos a dar ni un paso atrás en nuestra apuesta por reducir la siniestralidad mortal y grave en un 50% de aquí a 2030", sentenció.

Operación paso del estrecho y balance del año

En otro orden de cosas, tras puntualizar que la Operación Paso del Estrecho contribuyó al aumento de los desplazamientos este verano, el ministro explicó que, hasta el 31 de agosto, 760.177 vehículos habían cruzado España, un 9,6% más que en 2023, una cifra que, según Interior, seguirá en aumento puesto que el retorno no finaliza hasta el 15 de septiembre.

Por el contrario, los 212.091 vehículos que han atravesado la frontera francesa con destino a Portugal suponen un descenso del 19,5% respecto al verano del año pasado. Por último, Grande-Marlaska hizo un balance provisional de lo que va de año y aseveró que, desde el 1 de enero al 1 de septiembre se han contabilizado 783 fallecidos en las carreteras españolas, 33 más que en el mismo periodo del año pasado, lo que representa un aumento de un 4% y junio, julio y agosto han sido los meses que han superado el centenar de fallecidos.