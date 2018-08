Automovilistas, víctimas y moteros confían que la señalización de los radares favorezca el descenso de la siniestralidad

Automovilistas, víctimas y moteros esperan que esta medida favorezca la reducción de las cifras de siniestralidad. En concreto, la Asociación Estatal de Víctimas de Accidentes (DIA) ha subrayado que confía en que la nueva visibilidad de los radares móviles contribuya a la reducción de la siniestralidad vial. De este modo, asegura que con el conocimiento de la ubicación de estos sistemas se conseguirá que "muchos levanten el pie del acelerador y se salven vidas".



Por otro lado, ha añadido al respecto que el objetivo principal que debe tener un radar es el de evitar siniestros, víctimas mortales y heridos, por lo que ha subrayado que estos sistemas "no están ahí con un fin recaudatorio".



"Si queremos frenar este repunte de la siniestralidad vial, se deben poner en marcha más campañas de concienciación y de vigilancia de otras infracciones, como son las distracciones; y por supuesto, realizar una importante inversión en carreteras", ha indicado el presidente de DIA, Francisco Canes, en un comunicado.



Además, han valorado positivamente la nueva diferenciación que realizarán los radares según el tipo de vehículo y la sustitución de 30 radares de punto por radares de tramo, que evitarán "los frenazos que se producen cuando se aproxima un punto de control".



Por su parte, la presidenta de 'Stop Accidentes', Ana Novella ha destacado que la visibilidad de los radares refleja "la transparencia de que lo que se pretende es salvar vidas". Además, ha asegurado que a través de estas medidas "ya no se podrá decir que el fin de los radares es recaudatorio".



Asimismo, RACE apoya la intención de la DGT de colocar más radares en las vías secundarias, aunque considera que es preciso que el anuncio de estos sistemas de control se realice también en la carretera y no sólo en su página web.



En este sentido, el coordinador de movilidad de RACE, Jorge Castellanos ha subrayado que se debe avisar en la carretera para advertir al conductor de que se controla su velocidad por su seguridad. Al mismo tiempo, ha destacado que los radares móviles se deben colocar en tramos donde existen mayor número de accidentes.



"El concepto extendido de que los radares son una herramienta de recaudación va a suponer un cambio, ya que si un radar se sitúa en un tramo de riesgo y cuenta con previo aviso, se cambia el concepto de radar recaudatorio por el de radar que vela por la seguridad de los usuarios", destaca Castellanos.



Por último, RACE ha pedido al resto de administraciones que tienen competencias en Tráfico que sigan la política adoptada por la DGT "para que sea homogénea en todo el territorio".

Por otro lado, el presidente de los Automovilistas Europeos Asociados (AEA), Mario Arnaldo, ha señalado que el hecho de que se señalicen los radares móviles establece una política de prevención. Al respecto, ha indicado que es necesario "elegir correctamente la ubicación de los sistemas, señalizar su presencia y actuar con absoluta transparencia en cuanto a los resultados que se obtienen".



Por su parte, el director de seguridad vial de Mutua Motera, Juan Carlos Toribio, ha explicado que la señalización del radar es una medida positiva en puntos de conflicto, al tiempo que ha subrayado que es el ciudadano quien se tiene que acostumbrar a llevar la velocidad legalmente establecida y adaptarla a las condiciones del entorno por el que circula.