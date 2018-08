El carril izquierdo es sólo para adelantar

No tienen sentido las carreteras con tres o más carriles si los conductores utilizan sólo el izquierdo o el central, ¿verdad? Porque obstaculizan la circulación y, en ocasiones, provocan adelantamientos por la derecha, lo cual no es legal. El eterno dilema.

Así que vamos a hacer un repaso sobre cuál debe ser el uso correcto de los carriles.

Comenzamos con lo que consideramos que todo conductor, más que recordar siempre, debe interiorizar: Como norma general el conductor de un automóvil o de un vehículo especial con MMA (Masa Máxima Autorizada) superior a 3,5 toneladas deberá circular por la calzada –no por el arcén- salvo en situaciones de emergencia.

Uso general de los carriles

Ahora vamos a detallar el uso general de los carriles, según el tipo de calzada.

- En calzadas con doble sentido de circulación y dos carriles -estén separados o no por marcas viales-, todo conductor deberá circular por el de la derecha.

-En calzadas con doble sentido de circulación y tres carriles separados por marcas viales discontinuas, los conductores también deberán circular por el carril de la derecha y en ningún caso, por el de su izquierda.

Esta norma significa que siempre hay que circular por el carril de la derecha, repetimos, el de la derecha. Muchos conductores eligen el de la izquierda y eso no es lo correcto.

>> Camiones, furgones y vehículos especiales

En calzadas de tres o más carriles en el mismo sentido de la marcha, los conductores de camiones o furgones con MMA superior a 3.5 toneladas, los de vehículos especiales que no estén obligados a circular por el arcén y los de conjuntos de vehículos de más de siete metros de longitud, circularán por el situado más a su derecha y podrán utilizar sólo el inmediato, nada de colocarse en el carril izquierdo.

Los camiones y autobuses deberán llevar la luz diurna | EFE

Carriles adicionales

Los vehículos que circulen por los arcenes y por el carril adicional circunstancial lo harán a una velocidad máxima de 80 km/h y a una mínima de 60, o inferiores si así estuviera establecido o señalizado. Asimismo, están obligados a utilizar al menos el alumbrado de cruce tanto de día como de noche.

Carril Bus

Este carril está destinado al uso exclusivo del transporte colectivo, es decir, autobuses, salvo cuando menciona al taxi, que también permite circular a este colectivo. ¿Qué significa esto? Signfica que el resto de vehículos tienen prohibido su uso, aunque algunos ya lo hayan olvidado.

Pero el uso del carril bus no está restringido en todo momento al resto de vehículos. En los tramos en los que la marca blanca longitudinal, en el lado exterior de este carril, es una línea discontinua, cuando se permite su utilización general, pero ¡ojo! exclusivamente para realizar alguna maniobra que no sea la de parar, estacionar, cambiar el sentido de la marcha o adelantar. Aquí es importante no olvidar que siempre tendrán preferencia los autobuses y taxis.

Carril para vehículos de alta ocupación (VAO)

La utilización del carril VAO está limitada a motocicletas, turismos y vehículos mixtos adaptables, y está prohibida, por tanto, al resto de vehículos y conjuntos de vehículos, incluidos los turismos con remolque, así como a peatones, ciclos y ciclomotores, vehículos de tracción animal y animales. Los carriles VAO podrán ser utilizados siempre que lleven la señal V-15 por los autobuses con MMA superior a 3.5 toneladas y autobuses articulados, sin importar el número de ocupantes, siempre que se indique así.

Carril en función de la velocidad señalizada

Este carril está destinado a los vehículos que circulen a velocidad inferior a la que figura en la señalización y, lógicamente, para no obstaculizar al resto será el carril de la derecha.

En caso de emergencia

Ante una emergencia están obligados a circular por el arcén los conductores de vehículos de tracción animal, vehículos especiales con MMA no superior a 3.500 kg, ciclos, ciclomotores, vehículos para personas de movilidad reducida o vehículos de seguimiento de ciclistas, -salvo que exista vía o parte de ella que les esté especialmente destinada-, circularán por el arcén de su derecha, si fuera transitable y suficiente y, si no lo fuera, utilizarán la parte imprescindible de la calzada.

Además de lo anterior, os recordamos que todo conductor que, por razones de emergencia, se vea obligado a circular con su vehículo por una autopista o autovía a velocidad anormalmente reducida, deberá abandonarla por la primera salida. Y, por favor, no os olvidéis de utilizar las luces de emergencia.

Vista de las carreteras con tráfico denso | EFE

Fuera de poblado

Cuando la calzada tenga tres o más carriles en el sentido de la marcha, los conductores de camiones o furgones con MMA superior a 3.500 kg, los de vehículos especiales que no estén obligados a circular por el arcén y los de conjuntos de vehículos de más de 7 metros de longitud circularán normalmente por el situado más a su derecha, y podrán utilizar el inmediato para adelantar o si las circunstancias de la vía lo exigen.

En poblado

Algunas de las normas que hemos ampliado más arriba cambian cuando se circula por vías urbanas. En concreto, cuando se circule por calzadas de poblado con al menos dos carriles reservados para el mismo sentido, delimitados por marcas longitudinales -no hablamos de autopistas o autovías-, el conductor de un automóvil o de un vehículo especial podrá utilizar el que mejor le convenga a su destino. Conductores, esta norma tiene una excepción importante, el uso del carril que mejor convenga a vuestro destino dependerá de que no supongáis un obstáculo para el resto de la ciruclación. ¿Qué significa esto? Significa que si os conviene el carril de la izquierda, pero circuláis a una velocidad que relantiza al resto, tendréis que cambiaros al carril de la derecha. En el caso de que no supongáis un obstáculo para el resto, es importante que tengáis presente que la norma señala que el carril no se debe abandonar salvo para cambiar de dirección, adelantar, parar o estacionar. Así que el zig zag entre carriles no está ccontemplado por la normativa.

Circulación en rotondas | Agencias

Circulación en glorietas

En Ponle Freno ya hicimos un repaso sobre cómo se debe circular en las rotondas y podéis consultarlo de nuevo aquí.

Refugios e isletas

Cuando en una vía existan refugios, isletas o dispositivos de guía, se circulará por la parte de la calzada que quede a la derecha de los mismos, salvo en vías de sentido único en cuyo caso podrá hacerse por cualquiera de los dos lados.

Carril contrario al habitual

Los que usen estos carriles circularán siempre, al menos, con la luz de cruce encendida, tanto de día como de noche, a una velocidad máxima de 80 km/h. Por su parte, los conductores del otro sentido que están al lado de la fila de conos también encenderán, al menos la luz de cruce y su velocidad será de 80 km/h como máximo.

Vehículos lentos

¿Cuáles son los vehículos lentos? Son los vehículos de tracción animal, vehículos especiales con MMA no superior a 3.500 kg, ciclos, ciclomotores, vehículos para personas de movilidad reducida o vehículos de seguimiento de ciclistas. Todos están obligados a circular por el arcén, salvo que no exista vía o parte de ella especialmente destinada. En ese caso, circularán por el arcén de la derecha, si fuera transitable y suficiente y, si no fuera, utilizarían la parte imprescindible de la calzada.

Por último, nos gustaría indicar que estas líneas son algo que todo conductor debe recordar siempre, es decir, tiene que convertirse en un gesto automático y casi inconsciente, al igual que debe suceder con otros gestos cómo el uso de los intermitentes, sobre lo que ya hablaremos más adelante.