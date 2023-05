Los Premios Internacionales de Movilidad, organizados por Empresas por la Movilidad Sostenible con el apoyo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, la Fundación CONAMA y la Real Academia de Ingeniería, han celebrado la gala de entrega de premios de su tercera edición.

Representantes institucionales, jurado, premiados y miembros de la plataforma Empresas por la Movilidad Sostenible se han reunido en un encuentro en el que se han dado a conocer los 13 ganadores que el jurado, formado por grandes expertos, ha seleccionado de entre más de 100 iniciativas.

Los proyectos premiados han destacado por dar soluciones de movilidad innovadoras, diferenciales e inclusivas, donde la movilidad saludable y la movilidad al trabajo han sido protagonistas a través de proyectos innovadores, de impacto y replicables.

También han destacado iniciativas que buscan dar soluciones a las Zonas de Bajas Emisiones, a la movilidad en zonas rurales, a la calidad de vida y seguridad de los transportistas de larga distancia, y a la apuesta por la colaboración e innovación para el impulso de la movilidad eléctrica.

En la clausura, Sara Aagesen, secretaria de estado de Energía del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha puesto de relieve la importancia de los Premios Internacionales de Movilidad porque “conocer buenas prácticas y casos de éxito, y ponerlos en valor, es fundamental para inspirar a otros y, entre todos, alcanzar los objetivos marcados en la movilidad”.

El evento también ha contado con la participación de Adrián Muelas, asesor del Gabinete de la Secretaría General de Transportes y Movilidad (MITMA), y May López, directora de Desarrollo de Empresas por la Movilidad Sostenible.

Categorías y ganadores de los Premios Internacionales de Movilidad

● Premio Producto: Vadecity

● Premio Servicio: Bosch Service Solutions

● Premio Empresa pública: Ineco

● Premio Empresa privada - PYME: BusUp

● Premio ONG, Fundación, Asociación, Otros: Oficina de Promoción de la Movilidad Eléctrica de Zaragoza

● Premio Especial de Movilidad al Trabajo: Ingeteam

● Premio Especial Investigación: Universidad Alfonso X El Sabio

● Premio Empresa privada - Gran Empresa: Alimerka

● Premio Especial Estrategia: Decathlon España

● Premio Municipio mediano - pequeño: Ayuntamiento de la Zarza (Badajoz)

● Premio Municipio grande: Ayuntamiento de Bilbao

● Premio Especial Impulsa: María José Rallo

● Premio Especial Internacional: Alcaldía Mayor de Bogotá

Los Premios Internacionales de Movilidad buscan distinguir las buenas prácticas e iniciativas en movilidad, tanto del sector público como privado. Sus objetivos son visibilizar casos de éxito y facilitar una dinamización de las mejores soluciones que ayuden a generar resultados con impactos positivos a corto, medio y largo plazo, contribuyendo así a la consecución de los objetivos de forma más eficiente.

Para ello, cuentan con el apoyo de medios de comunicación referentes como 20minutos, Atresmedia, Autopista, BIKE, Capital Radio, C de Comunicación, Corresponsables, Diario Responsable, Ecogestiona, El Mercantil, eltiempo.es, energia360.info, FuturEnergy, GEO, IndustriAmbiente, La Información, Logística Profesional, Oxígeno, Radio Intereconomía, Sport Life y The Reason Behind.