Cien víctimas de accidentes no habrían muerto en 2014 si hubieran usado cinturón

El uso del cinturón de seguridad y de los sistemas de retención infantil es el objetivo de la nueva campaña de intensificación de la vigilancia de la DGT, desde este lunes hasta el próximo domingo. La DGT destaca además que dos de los catorce menores de 12 años fallecidos en 2014 en accidentes de tráfico viajaban sin sistema de retención infantil y recuerda que desde el próximo 1 de octubre los menores de edad de estatura igual o interior a 135 centímetros deberán ir sentados en los asientos traseros.



"Llevar puesto el cinturón de seguridad o el sistema de retención infantil es elegir no morir innecesariamente en la carretera", advierte la DGT. No llevar puesto el cinturón de seguridad en el vehículo es la segunda mayor causa de muerte en carretera después del exceso de velocidad pero por delante del alcohol al volante.



En 2014 en vías interurbanas el 23% de los fallecidos, 171, usuarios de turismos y furgonetas, no utilizaban el cinturón de seguridad y en las urbanas no lo llevaban 23 de los 76 fallecidos. Durante esta semana los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y de las policías locales y autonómicas que se sumen a la campaña vigilarán que todos los ocupantes de los vehículos hagan uso correcto del cinturón de seguridad.



Además, prestarán especial interés en controlar que los menores vayan correctamente sentados en sus sistemas de retención infantil, en una semana en la que miles de escolares comienzan el nuevo curso y muchos de ellos son trasladados en vehículo privado al colegio.