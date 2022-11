Cuando llega el invierno, es habitual que nuestro coche vuelva a sufrir las consecuencias del vaho. Lo principal es no perder la paciencia y actuar del modo correcto para deshacernos de él y recuperar la visibilidad óptima para poder conducir con seguridad. Por eso vamos a recordar las mejores formas de combatirlo.

Lo primero es entender que el frío, en sí, no es quien causa el vaho en los cristales del coche.

Los cristales se empañan por la diferencia de temperatura que existe fuera y dentro del vehículo. Lo que provoca un exceso de humedad en el aire del interior que acaba por condensarse en los cristales empañándolos.

Nosotros mismos empañamos el parabrisas con nuestra respiración y el calor que desprende nuestro cuerpo.

¿Qué hacer antes de iniciar el trayecto?

El primer error que solemos cometer es el de subir al coche, cerrar la puerta, poner la calefacción y arrancar.

De este modo, no solo el vaho aparece en cuanto iniciamos la marcha, sino que también va a costar más eliminarlo, porque el motor precisa alcanzar una temperatura óptima para su correcto funcionamiento en los días fríos de invierno.

Una técnica eficaz para evitarlo es mantener arrancado el motor durante unos cinco minutos con las ventanillas abiertas antes de cerrar las puertas sin encender ni la calefacción, ni el aire acondicionado.

De esta forma facilitamos que el aire que hay dentro del coche circule, se igualen las temperaturas de dentro y fuera e impediremos que los cristales se enturbien por completo desde el principio.

En el caso de que, además, exista hielo por fuera del parabrisas debes asegurarse de eliminarlo en este momento. Para eliminar el hielo lo mejor es usar una rasqueta de plástico porque no daña el cristal, es eficaz, barata y ocupa poco espacio.

Otro método recomendado es rociar el hielo con alcohol sanitario, ya que el punto de congelación del alcohol es mucho más bajo que el del agua y lo derrite con rapidez. Pero nunca apliques agua caliente o calor directo, pues te arriesgas a una rotura.

Circular con el cristal empañado aumenta el riesgo de accidente | Unsplash

Cuándo activar los sistemas antivaho del coche

Pasados esos cinco minutos ya podremos subir ventanillas y poner la calefacción, con el ventilador a la potencia máxima y apuntar las rejillas o los difusores del aire hacia el parabrisas. Recuerda hacerlo siempre cuando el exterior del cristal esté libre de hielo.

En la actualidad, casi todos los vehículos incorporan climatizador y sistema antivaho. En estos casos, se puede presionar el botón diseñado para desempañar el parabrisas y esperar a que haga el trabajo. Es muy importante no tener activa la opción de recirculación para conseguir expulsar del coche el exceso de humedad.

Y recuerda que no debes iniciar la marcha hasta que no tengas la visibilidad completa, y no solo en un trozo.

Cómo evitar el vaho de los cristales iniciada la marcha

Uno de los grandes temores es que se vuelvan a empañar los cristales iniciado el trayecto, cosa que puede pasar, sobre todo, si dentro del vehículo van varias personas.

Para tratar de evitarlo, la temperatura del interior del vehículo debe estar entre los 18 y 19 grados. Mientras no pase de 20, no tendría por qué volver a suceder.

No obstante si pierdes visibilidad de nuevo por el vaho, la DGT recomienda que para desempañar el parabrisas siempre se usen los sistemas que incorpora el propio vehículo.

Enciende la luneta térmica trasera | Unsplash

Así que volveremos a encender los climatizadores y los sistemas antivaho quién los tenga incorporados, o la calefacción con el ventilador a máxima potencia, dejando que las rejillas apunten hacia el cristal. Esto también se puede hacer con aire frío, aunque tardará un poco más resolver el problema.

Jamás limpies el vaho del cristal con la mano o con un trapo. Aunque es una técnica que seguro hemos visto emplear a nuestros padres, es un método que desaconseja la DGT, pues lo habitual es que el cristal se ensucie, reduciendo aún más la visibilidad.

Trucos caseros para para desempañar el cristal

También existen algunos trucos caseros para prevenir su formación como aplicar agua con vinagre blanco o agua con jabón con un trapo al interior de los cristales y secar, incluso hay quien coloca un calcetín con arena para gatos debajo del asiento porque contiene sílice y absorbe y retiene la humedad.

Uno de los trucos caseros más extendidos consiste en frotar la mitad cortada de una patata cruda en la cara interna del parabrisas. Este tubérculo contiene una alta concentración de almidón, una sustancia que repele la humedad, con lo que se crea una capa pseudoprotectora que dificulta que el vaho se condense en cristales del coche.

Aunque llegados a este punto, si el problema en tu caso concreto persiste, lo aconsejable es consultar a un profesional en tu taller o establecimiento de confianza sobre qué opciones existen en el mercado que puedan ayudarte en función del estado y características de tu vehículo. Actualmente existen varios productos spray antivaho y tratamientos al cristal.