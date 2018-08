Las condenas por delitos contra la seguridad vial aumentan un 11,5% en 2014

La Fiscalía General el Estado ha publicado su memoria anual, en la que destaca que de los 1.131 muertos en las carreteras españolas -solo tres menos que en 2013-, 614 estaba bajo los efectos del alcohol y las drogas, es decir el 39,09%. Cataluña con 21.107, Andalucía con 17.081 y la Comunidad de Madrid encabezan la lista de condenas, mientras que en el otro extremo se sitúan La Rioja con 437, Cantabria con 665 y Navarra con 1.216.



Además, califica como "relevante" el aumento en la cifra de expedientes administrativos tramitados por conducción bajo los efectos de drogas que pasan de 2.579 a 9.454 y que el Ministerio Fiscal atribuye al "significativo" incremento de los controles de drogas realizados por la DGT, de 4.563 en 2013 a 29.643 en 2014.



Por otra parte, la Fiscalía destaca que las cifras del 2014 confirman la reducción que se viene registrando desde 2012 en los procedimientos incoados por delitos contra la seguridad vial al pasar de 114.854 a 108.843, que atribuye a la "mayor concienciación vial" de la ciudadanía y la "eficacia y rapidez de la respuesta penal disuasoria". Y todo ello pese al aumento de desplazamientos, la tendencia al alza en el parque de vehículos asegurados y la estabilización de la siniestralidad, siendo el último cómputo de 36 muertos por millón de habitante, que sitúa a España como el quinto país con menor siniestros en las carreteras en la UE.



En otros aspectos, la Fiscalía considera "insatisfactoria" la situación actual de la educación vial en los colegios teniendo en cuenta los "preocupantes índices de siniestralidad infantil". "La educación vial sólo vive de iniciativas aisladas y meritorias", señala el Ministerio Público que lamenta que tras la LOMCE la situación "no ha cambiado en lo esencial". El documento crítica también dos proyectos legislativos del Gobierno como el nuevo baremo de indemnizaciones a las víctimas de accidente de tráfico, que pide no aplicar hasta 2017, y la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. Precisamente, la causa que este año apoya Ponle Freno es la de instaurar la Educación Vial como asignatura obligatoria en los colegios.



Sobre el primero, advierte de que "carece de memoria de impacto económico", critica que fue presentado a las Cortes sin solicitar informes a los órganos consultivos del Estado y lamenta que los planteamientos formulados por la Fiscalía para la mejora del texto "no obtuvieron respuesta" del Gobierno.



En cuanto a la Justicia Gratuita, señala que el texto propone que este derecho se extienda a todas las víctimas de accidentes "sin excepción", incluido por tanto el colectivo de mayor vulnerabilidad en la circulación, los peatones y ciclistas.