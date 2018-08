Conducir sin carné mientras esté pendiente el recurso no será delito

La asociación de Automovilistas Europeos Asociados (AEA) ha emitido un comunicado en el que asegura que la DGT no imputará delito al conducir sin carné cuando se haya perdido el total de los puntos, mientras esté pendiente la presentación de recurso en plazo o, en su caso, la resolución del mismo.



Por ello, según la instrucción que remite la AEA, si el conductor no interpone recurso de alzada, no podrá imputársele un delito si conduce sin puntos mientras lo haga dentro del plazo que tiene para presentarlo (un mes contado desde el día siguiente a la notificación). Si el conductor presenta un recurso, no cabría la imputación del delito hasta que no sea notificada debidamente al interesado la resolución del mismo.



Para el presidente de AEA, Mario Arnaldo, esta instrucción supone el restablecimiento de un derecho fundamental" que, en su opinión, "estaba siendo conculcado, ya que se estaba ejecutando sin ser firme una medida que tiene naturaleza sancionadora".