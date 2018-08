Conducir enfadado o triste aumenta el riesgo de sufrir un accidente de tráfico

Éstas son algunas de las conclusiones de una investigación realizada por expertos del Instituto de Transporte de Virginia Tech, en Estados Unidos, que se describen en un artículo publicado en 'Proceedings of the National Academy of Sciences'. "Estos hallazgos son importantes porque vemos una población más joven de conductores, en especial los adolescentes, que son más propensos a participar en actividades de distracción durante la conducción", explica Tom Dingus, autor principal del estudio y director del Instituto de Transporte de Virginia Tech.



El análisis demuestra que si no se toma alguna medida en un futuro próximo para limitar el número de distracciones en un vehículo, los que representan la nueva generación de conductores se mantendrán con un mayor riesgo de accidente", alerta este investigador, que realizó el trabajo con datos del 'Second Strategic Highway Research Program Naturalistic Driving Study', con más de 3.500 participanes en seis sitios de Estados Unidos y más de 1.600 accidentes.



Para el trabajo, los investigadores consideraron 905 accidentes de mayor gravedad que produjeron lesiones o daños de entre el conjunto de datos y encontraron que, en general, los factores relacionados con el conductor que incluyen la fatiga, el error, el deterioro y la distracción estuvieron presentes en casi el 90% de la accidentes.



"Hemos sabido durante años que existen factores relacionados con el conductor en un alto porcentaje de los accidentes, pero ésta es la primera vez que hemos logrado determinar de forma definitiva la medida en que estos factores contribuyen a los accidentes", dice Dingus.



Usar o intentar coger un teléfono móvil, leer o escribir en él, alcanzar otro objeto, usar la pantalla táctil de un dispositivo del vehículo son actividades que requieren que los conductores retiren la vista de la carretera, lo cual aumenta el riesgo de accidente, como describen los investigadores.



Asimismo, el peligro se incrementa cuando se conduce enfadado, triste, llorando o emocionalmente agitado, y cuando se va a más velocidad que el límite permitido; además del riesgo por errores del conductor: un frenazo repentino o inadecuado o falta de familiarización con un vehículo o la calzada.