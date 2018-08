La DGT anima a los ciudadanos a desplazarse a pie con motivo del Día Europeo de la Seguridad Vial

Durante una semana se podrán escuchar y ver distintos mensajes en radio, prensa, televisión e internet, en este último medio con acciones muy participativas, donde se invita al ciudadano a desplazarse a pie y se le informa de los beneficios que este sencillo medio de transporte humano le reporta a él y a la sociedad: ahorro económico, más salud, más seguridad, menos atascos y menos contaminación, son sólo algunas de las ventajas que reporta caminar. La campaña se lanza con tres objetivos muy específicos:



 Promover los desplazamientos a pie como modo de movilidad eficiente y alternativa a realizar en los trayectos cortos. La primera recomendación internacional para la reducción del número de muertos en carretera es precisamente la de "moderar" el uso del vehículo motorizado y promover medios alternativos de viaje, incluyendo el potencia el caminar o el uso de la bicicleta.



 También la OMS recomienda caminar media hora al día como principal fuente de ejercicio y control de peso y mejora de la salud cardiovascular.



 Proporcionar espacios seguros de movilidad para peatones. Desde la DGT se está promoviendo la creación de zonas infantiles que aporten seguridad a los trayectos de los más pequeños, con la puesta en marcha de caminos escolares seguros. La idea, ya implementada en muchos municipios y colegios es que los menores puedan acudir al colegio y regresar a su casa a pie o en bicicleta a través de caminos seguros. Estos caminos seguros, también se quieren promover para personas mayores de 65, ya que son el grupo de edad que sufren la mayoría de atropellos. Asimismo, Tráfico está promoviendo la reducción de la velocidad en algunas vías urbanas a 30 km/h con el objetivo de reducir, entre otros motivos, la gravedad de los atropellos.



 Mejorar el conocimiento sobre la accidentalidad de los peatones y su movilidad. Para ello se recuerda a través de distintos mensajes la necesidad que tienen los peatones de respetar las normas de seguridad (no invadir el carril bici, hacerse visibles, cruzar por las zonas habilitadas para peatones…) y la responsabilidad que tienen como usuarios de la vía que son, tanto en zona urbana como en interurbana.



Bruselas advierte de las muertes de peatones en el Día Europeo de Seguridad Vial

Las muertes de peatones centran la preocupación de Bruselas en este Día Europeo de la Seguridad Vial, dado que de las 30.000 personas que perdieron la vida en la carretera en 2012 más del 20 % eran transeúntes, según ha señalado hoy la Comisión en un comunicado.

El vicepresidente y titular europeo de Transporte de la Comisión Europea, Siim Kallas, que participa en varios actos de concienciación por la Seguridad Vial, ha declarado que "aunque el nivel de seguridad vial de la Unión Europea es excelente comparado con el del resto del mundo, cada muerte es excesiva".



El comisario también destaca que en la última década, el número de peatones fallecidos en accidentes de tráfico no solo no disminuyó en el mismo grado que lo hicieron las víctimas mortales en carretera.



Igualmente apunta que donde mayor riesgo corren los peatones y ciclistas es en las áreas urbanas -7 de cada diez transeúntes víctimas de tráfico murieron en las ciudades- pues el parque móvil no ha cejado de aumentar en las grandes urbes.



El Ejecutivo comunitario trabaja en varias medidas específicas vinculadas a la seguridad vial de los usuario vulnerables, entre las que destacan nuevas normas comunitarias sobre el diseño de las cabinas de los camiones, para mejorar el campo de visión del conductor.Bruselas cree que la medida contribuiría a salvar anualmente las vidas de entre 300 y 500 usuarios vulnerables de las carreteras, como peatones o ciclistas.