La Dirección General de Tráfico (DGT) ha cerrado este año miles expedientes sancionadores a conductores por infracciones a la ley de tráfico y seguridad vial, que suman un importe acumulado de 12.647.115,70 euros.

Una resolución de la DGT, apunta que han caducado las sanciones firmes en vía administrativa anteriores al 31 de diciembre de 2019 que no fueron enviadas o admitidas por la Agencia Tributaria para iniciar el procedimiento del cobro.

Se trata de sanciones en las que no consta documento oficial identificativo o el formato de este es inválido (573.700,00 euros), aquellas cuyo responsable no reside en España (58.100,00), las que tienen como responsable una persona fallecida (4.818.646,93) o las de importes pendientes de cobro y para cuya exigencia de pago ha transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años que establece la Ley General Tributaria (7.196.668,77).

Cabe destacar que han quedado archivados más de 3.500 procedimientos sancionadores iniciados en 1992, tanto de personas fallecidas (408) como en los que ha vencido el plazo de prescripción de las multas (3.111).

Otros años

La cantidad ‘perdonada’ en 2024 es superior a la del año pasado, cuando caducaron expedientes sancionadores que sumaban 1.146.320,00 euros, repartidos entre los que carecían de un documento identificativo válido (1.145.320,00) y los de personas que no residen en España (600,00).

En 2022, Tráfico archivó expedientes de sanciones que aglutinaban 106.723.562,30 euros, distribuidos por los que no tenían un documento oficial de identificación o con formato no válido (79.539.000,65 euros), los de cuantía inferior a 60 euros (27.066.373,66) y los de personas no residentes (118.187,99). Y en 2021, la cuantía total ascendió a 30.487.845,79 euros, entre expedientes sin documento identificativo correspondiente (23.412.715,47), personas fallecidas (4.855.754,48) y de importe inferior a 60 euros (2.219.375,84).