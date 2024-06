El director general de Tráfico, Pere Navarro, ha adelantado esta medida en una entrevista a Arval Mobility Observatory, una plataforma de investigación y análisis del sector de la movilidad y la gestión de flotas. Navarro indica que existe una “gran diferencia” en seguridad vial y emisiones a la atmósfera de un vehículo nuevo respecto de otro de “antigüedad media”. “Los nuevos turismos y furgonetas cuentan con una amplia batería de asistencias a la conducción que suponen un destacado incremento de la seguridad activa. Es una oportunidad para poner aún más de relieve que la seguridad incorporada al vehículo salva vidas”, apunta. En este sentido, subraya que la DGT trabaja en “el diseño de una clasificación o distinción de seguridad vial” para que “los vehículos con mayor puntuación puedan tener una serie de facilidades: acceso a ZBE, menor coste de aparcamiento regulado en viario, mayor tiempo u horario de uso de plazas de carga y descarga, etc.”.

Etiquetas medioambientales

Por otro lado, Navarro señala que la DGT trabaja “desde hace tiempo” en actualizar el sistema de distintivos o etiquetas ambientales de los vehículos y cuenta con “varias opciones identificadas sobre la mesa”. No obstante, admite que aún no ha decidido qué criterios de evaluación seguir por la “disparidad” de tecnologías y por aspectos como la normativa Euro 7 y la reforma de la Directiva relativa a la calidad del aire en la UE. “En todo caso, no habrá una reclasificación general que haga perder derechos de acceso a los vehículos existentes, sino que afectará más a los nuevos vehículos. El proceso de cambio tendrá entre sus prioridades una estrategia de comunicación muy amplia con la colaboración de fabricantes e instituciones, junto con la DGT y con un período de información de duración suficiente que permita reducir las confusiones”, apostilla.

Etiqueta medioambiental 'Cero Emisiones' | Guetty

Nuevo permiso

Por otra parte, Navarro recalca que cada año se expiden 600.000 nuevos permisos de conducir en España. “Antes se lo sacaban a los 18 años y ahora se lo sacan a partir de los 27 años, cuando lo necesitan”, precisa. Indica que “este fenómeno se produce entre los jóvenes de las ciudades bien dotadas de transporte público, pero en la España vaciada lo siguen obteniendo a los 18 años porque el vehículo les es imprescindible”.

“Para favorecer opciones de movilidad más adaptadas a los desplazamientos urbanos y a las posibilidades de la población más joven, la DGT contempla la implantación del permiso de conducción de la clase B1 para los mayores de 16 años”, destaca. La normativa de la UE deja a los países comunitarios la decisión de incorporar el permiso B1 desde 2013.

Carnet de conducir | DGT

La edad mínima para obtenerlo es de 16 años -aunque puede elevarse a 18 años- y es para conducir cuadriciclos o quads con un motor de 15 kW de potencia como mucho, un máximo de 400 kilos de masa en vacío sin incluir la de las baterías en vehículos eléctricos y con una velocidad máxima de 90 km/h. Algunos países ya lo han implantado, como Francia, Italia, Portugal y Reino Unido. Según la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica y PONS Seguridad Vial a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el nuevo permiso daría la posibilidad de un primer acceso a la movilidad eléctrica a cerca de un millón de personas al año.