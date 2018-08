La DGT intensifica la vigilancia de camiones y furgonetas

Pese a no ser el tipo de vehículo más habitual que se encuentran en las carreteras, los dedicados al transporte de mercancías, con más de cinco millones de unidades de camiones y furgonetas, tienen un peso importante no solo económico sino también en la seguridad vial, según informa la DGT.



En 2014 la accidentalidad de estos vehículos se incrementó al registrarse el doble de fallecidos que en 2013. Concretamente, murieron en accidentes ocurridos en vías interurbanas 144 personas, 92 de las cuales viajaban en furgonetas y 52 en camiones, cifras muy superiores a las registradas el año anterior, 47 y 29 respectivamente.



Por este motivo y porque estos vehículos tienen un mayor índice de mortalidad en caso de accidente la DGT va a incrementar su vigilancia.



Durante esta semana agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil junto con policías autonómicas y municipales que se sumen a la campaña controlarán a estos vehículos independientemente del país en el que estén matriculados.



Incidirán en aspectos como la atención a la conducción, la velocidad a la que circulan, los tiempos de conducción y descanso, el tacógrafo, el exceso de peso, los posibles defectos técnicos del vehículo, la seguridad de la carga que transportan, el uso del cinturón de seguridad y si se conduce bajo los efectos de alcohol o drogas.



La distracción es una de las principales causas de accidentes en camiones y furgonetas y en los mortales del pasado año este factor estuvo presente en uno de cada tres.



Las vías convencionales sigue siendo las carreteras más peligrosas y en las que más personas fallecen y más de cincuenta de los muertos en 2014 no usaba el cinturón de seguridad en el momento del accidente.



La DGT advierte de que la elevada antigüedad del parque actual de camiones y furgonetas, cuya media se sitúa en más de doce años, puede suponer un factor de riesgo por la carencia de sistemas y equipamientos de seguridad implantados recientemente además de los problemas derivados del uso y de la falta de mantenimiento.



Diversos estudios indican que la distracción está presente en cuatro de cada diez accidentes y de ellos casi la mitad son responsabilidad del conductor del camión implicado.



Además el 20% de los camiones implicados en un accidente cometió alguna infracción, según un estudio de la Fundación para la Investigación y Desarrollo en Transporte y Energía.



Durante la campaña de esta semana se controlará que los conductores cumplan los tiempos de conducción y descanso que establece la ley ya que un exceso en los mismos puede generar fatiga y distracciones al aumentar el riesgo de sufrir o provocar un accidente.



Junto a las distracciones, la velocidad inadecuada es otra de las principales causas de accidentes entre los conductores de camiones y furgonetas.La DGT ha editado un vídeo informativo en el que se explica cómo se debe sujetar y colocar la mercancía que se transporte en las furgonetas que se puede ver el en el canal de Youtube de la DGT.