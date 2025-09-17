En España, de acuerdo con el recién publicado V Informe OBS sobre Movilidad Eléctrica, dirigido por May López, directora de Desarrollo Empresas por la Movilidad Sostenible, el transporte sigue siendo responsable del 35% de las emisiones de NOx y del 8% de las partículas PM2,5, dos de los contaminantes más dañinos para la salud y que se relacionan con más de 20.000 muertes prematuras al año.

Frente a esta realidad, la sensibilización ciudadana es clave para avanzar hacia hábitos de transporte más responsables. Con este objetivo, Empresas por la Movilidad Sostenible impulsa la segunda edición del #ConcursoSEM, una iniciativa registrada como Mobility Action en el marco de la Semana Europea de la Movilidad, que se celebra este 2025 bajo el lema "Movilidad para todos".

Una acción colectiva que involucra a toda la sociedad

El #ConcursoSEM invita a los ciudadanos a compartir fotografías que reflejen momentos de movilidad sostenible en su día a día: caminar, pedalear, usar transporte público, compartir vehículo e, incluso, imágenes de proyectos que impulsen un transporte más limpio y eficiente. Y es que el objetivo es sensibilizar, inspirar y movilizar a través de imágenes que transmitan la importancia de cambiar la forma en que nos movemos.

Por ello, un año más, la iniciativa cuenta con el apoyo de ayuntamientos y administraciones, centros educativos, asociaciones y empresas de todo el país. Más de 60 organizaciones ya se han sumado a esta acción colectiva, entre ellas Nacex, Moeve, Movus, Ayvens, Michelin, Bosch Service Solutions, Grupo Tragsa y BYD.

"La movilidad sostenible es salud y calidad de vida"

Para May López, directora de Desarrollo de Empresas por la Movilidad Sostenible, "integrar a la ciudadanía y a todos los sectores de la sociedad en esta transformación es fundamental. El #ConcursoSEM es una oportunidad de mostrar, de manera sencilla y cercana, que la movilidad sostenible no es solo transporte: es salud, es calidad de vida, es economía y es compromiso con las próximas generaciones. Tal y como refleja el V Informe OBS sobre Movilidad Eléctrica, España ha reducido las emisiones de gases de efecto invernadero un 7,6% y las del transporte un 3%, pero el parque automovilístico sigue dominado por vehículos grandes y poco eficientes. Si apostamos por modelos más sostenibles y cambiamos nuestros hábitos de desplazamiento, podemos acelerar la transición hacia ciudades más limpias y habitables".

Más que un concurso, una llamada a la acción

El concurso está abierto a participaciones hasta el 30 de septiembre en www.concursoSEM.com. A partir del 16 de septiembre queda abierto el periodo de votación popular para seleccionar las imágenes ganadoras.

"Durante todo septiembre se anunciarán diferentes premios, ya que las 30 fotos más votadas tendrán premio, pero el mayor reconocimiento será formar parte de un movimiento que apuesta por ciudades más habitables, con menos emisiones y más oportunidades para todos", concluyen.