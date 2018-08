Francia limita a 80 km/hora la velocidad en sus carreteras para reducir las víctimas

Se trata de tres carreteras de doble sentido del este y centro del país, que totalizan unos 80 kilómetros y donde hasta ahora la velocidad máxima era -como es habitual en ese tipo de vías- de 90 kilómetros por hora, indicó el ministro ante el pleno del Consejo Nacional de la Seguridad Vial (CNSR, siglas en francés).El objetivo del Ejecutivo, que aplicará estas medidas a partir del 1 de julio próximo, es bajar antes de 2020 a 2.000 la cifra de muertos en la carretera, donde el año pasado perdieron la vida casi 3.400 personas.



Cazeneuve indicó la importancia de este experimento para conocer si la medida tiene incidencia en la reducción de la siniestralidad, tal y como indican diversas asociaciones, que sin embargo han considerado muy limitado el plan anunciado por el ministro.



La presidenta de la Liga contra la Violencia Vial, Chantal Perrichon, aseguró que el ministro "no ha querido ir más lejos porque tiene miedo de ser impopular", y consideró que hay informes que prueban que la reducción de la velocidad baja el número de muertos en las carreteras.



Uno de ellos, elaborado en Suecia, sostiene que bajar un 1 % la velocidad media se traduce en una bajada del 4% de los accidentes mortales, recordó Perrichon.

Otra de las medidas adoptadas persigue mejorar la eficacia de los radares, puesto que en la actualidad más de un tercio de las infracciones que registran no se traduce en multas.El Gobierno cuenta con incrementar el número de radares dobles, que fotografían a los vehículos por delante y por detrás, para evitar que los automovilistas escapen a la sanción.

Además, se obligará a las empresas a identificar al conductor de sus vehículos en caso de ser sancionados, para que se le pueda aplicar la reducción de puntos en el carné.



También se prohibirán definitivamente los dispositivos inalámbricos para hablar con el móvil en los coches, donde solo podrá telefonearse si la voz se escucha por los altavoces del vehículo.Entre los menores de 25 años, el nivel máximo de alcohol permitido en sangre será de 0,2 gramos por litro, frente a los 0,5 gramos actuales, como para el resto de la población.



En cuanto a las motos, que representan el 2% del tráfico y el 24% de los fallecidos, el Gobierno prevé obligarles a llevar un chaleco reflectante que deberán ponerse cuando bajen de la moto al borde de una vía.



En caso de que no lo lleven en la moto deberán pagar una multa de 11 euros, y de 135 si no se lo ponen cuando la norma lo indica.



El anuncio de estas medidas coincide con la entrada en función en París de nuevos tramos vigilados por vídeo para poder sancionar a los automovilistas que cometan infracciones.

La capital, que contaba con 14 calles con este dispositivo, pasará a tener 34 nuevos, lo que totaliza unos 100 kilómetros en la ciudad.