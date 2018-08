Más de 11.400 conductores de camiones y furgonetas denunciados en una semana

Durante la semana del 9 al 15 enero y con motivo de una campaña especial en las carreteras para este tipo de vehículos han sido controlados 82.569 camiones y furgonetas, según ha informado la Dirección General de Tráfico.



La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil ha impuesto 5.987 denuncias a camiones y 5.416 a furgonetas durante la campaña, en la que 129 conductores dieron positivo a alcohol o drogas y 570 no llevaban puesto el cinturón de seguridad



Por tipo de vehículo, se han controlado 50.319 furgonetas y furgones, de los cuales 1.830 fueron denunciados por exceso de velocidad, 892 no haber pasado la ITV, 112 por no contar con el seguro obligatorio, 456 por documentación irregular, 410 por no usar el cinturón, 376 por exceso de peso o carga y 98 por dar positivo en las pruebas de alcohol y/o drogas.

Uno de los aspectos más controlados, debido a que el 41% del parque de furgonetas tiene una antigüedad de más de 15 años, ha sido el referido a la Inspección Técnica de Vehículos. Por su parte, han sido controlados 32.250 camiones, de los que 5.987 han sido denunciados.

Por irregularidades en tacógrafo y tiempos conducción han sido denunciados 2.624; por deficiencias técnicas en vehículos, 450; por excesos de peso y carga, 410; por no usar cinturón seguridad, 160, y por dar positivo a alcohol y/o drogas, 31.

La carga de estos vehículos ha sido otro de los preceptos a controlar, debido a que el peso de los mismos y la distribución de la carga son vitales en caso de accidente.Un total de 410 vehículos fueron denunciados por excesos de peso o mala estiba de la carga y 188 de ellos fueron inmovilizados por grandes excesos de peso.