Este mes de mayo ha habido menos fallecidos en autopistas y autovías, pero han aumentado en vías convencionales.

Las salidas de vía continúan como la causa de accidente más mortal. En concreto, 39 personas han fallecido en mayo en este tipo de siniestros. Mientras que han descendido los fallecidos por colisiones (29 fallecidos, frente a los 38 registrados en el mes de mayo de 2022) y los atropellos a peatón (cinco frente a los seis fallecidos en mayo del año pasado).

En mayo también han disminuido los fallecidos vulnerables (35 personas, frente a las 42 del año pasado).

Aumentan los fallecidos que se desplazan en moto, turismo y camión. Todos ellos circulaban por vías convencionales. Mientras que en el resto de vehículos disminuyen las víctimas mortales.

Respecto al uso de los sistemas de seguridad, ocho de los fallecidos no hacía uso del mismo en el momento del siniestro: seis conductores de turismo y un de furgoneta no llevaban puesto el cinturón y un usuario de bicicleta no hacía uso del casco.