Nueva campaña de la DGT por el uso del cinturón de seguridad y las sillitas infantiles

La campaña estará vigente desde este lunes y hasta el 16 de marzo de 2014 con el fin de concienciar sobre la necesidad de usar el cinturón de seguridad y los Sistemas de Retención Infantil (SRI). Según nos recomienda la DGT, todos los ocupantes de un vehículo deben ir sujetos con su sistema de retención adecuado. Hay que usarlo siempre y hacer que los demás también lo usen.



Tanto en ciudad como en carretera hay todavía muchos conductores que no llevan cinturón de seguridad, por lo que se considera fundamental la participación de los ayuntamientos, a través de sus Policías Locales, en la presente campaña.



¿POR QUÉ UTILIZAR EL CINTURÓN Y LAS SILLITAS INFANTILES?

El 4º informe PIN (Road Safety Performance Index) sobre seguridad vial del ETSC (European Transport Safety Council) desvela que "se estima que el cinturón de seguridad ha salvado a más de un millón de personas que podrían haber muerto en una colisión en la carretera si no lo hubieran llevado".



El cinturón de seguridad y los Sistemas de Retención Infantil o sillitas infantiles son obligatorios en cualquier trayecto corto o largo, urbano e interurbano. A continuación, compartimos algunas de las razones que justifican usarlos siempre.



Reduce a la mitad el riesgo de muerte en caso de accidente, protege de salir despedido del vehículo, así como de impactar contra el parabrisas y en casco urbano, la posibilidad de resultar herido grave o muerto es 5 veces menor si se lleva puesto el cinturón.



En una colisión frontal de un vehículo que circula a 80 km/h si sus pasajeros no llevan el cinturón de seguridad, el resultado suele ser de muerte o lesiones graves. El cinturón alcanza la máxima efectividad en los vuelcos, donde se reduce un 77% el riesgo de muerte.



SISTEMAS DE RETENCIÓN INFANTIL

El trabajo 'Buenos y malos usos de las sillitas infantiles en los accidentes de tráfico', llevado a cabo por la Universidad Politécnica de Madrid concluye que es necesario llevar a cabo las siguientes recomendaciones: Situar la sillita en la plaza trasera central, asegurarse de anclar correctamente la sillita con el cinturón del coche o el sistema ISOFIX y desactivar siempre el airbag al colocar las sillitas portabebés en el asiento del copiloto, entre otros.