El peligroso hábito de llevar el equipaje fuera del maletero

Revisar la correcta presión de los neumáticos y colocar adecuadamente la carga del coche en el maletero son algunas de las claves a seguir para realizar un viaje seguro este verano. La Dirección General de Tráfico (DGT) estima que en este periodo estival se produzcan más de 84 millones de desplazamientos.



Sin embargo, existe todavía un 21,4% de conductores que sigue llevando equipaje dentro del coche (no en el maletero) y tan sólo el 14% es consciente de que esta conducta aumenta gravemente las consecuencias de un posible accidente.



El Real Automóvil Club de España (RACE) y Goodyear han publicado un estudio sobre el comportamiento de conductores en largos trayectos para "alertarles y concienciarles" del peligro que supone no ir bien equipados y preparados a la hora de embarcarse en un viaje de estas características.



Según la Dirección General de Tráfico (DGT), julio y agosto serán los meses que concentren más desplazamientos de largo recorrido -84 millones-; el balance de fallecidos el año pasado en ese período fue de 225 muertos y 1.021 heridos graves en las carreteras españolas, un 2% más que el año anterior. Ocho de cada diez accidentes mortales se produjeron en carreteras convencionales. En cuanto a las causas, las salidas de vía provocaron el 44% de éstos, seguida por el choque frontal, con el 21% de los casos.



Para evitar este tipo de siniestros, lo primordial, según el coordinador de seguridad vial de RACE, Jorge Castellanos, es ser consciente de que "no llevar bien la carga produce lesiones muy superiores a las que podríamos tener si la llevamos colocada correctamente". De hecho, según el estudio, a una velocidad de 60 kilómetros por hora el peso de la carga se multiplica por 56.



Revisar la presión de los neumáticos es otro de los principales aspectos a tener en cuenta a la hora de coger el coche. A pesar de ello, el 20% de los encuestados -el estudio entrevistó a 1.000 conductores- no revisó la presión y el 35% no tuvo en cuenta el desgaste de la rueda. "Es el eterno desconocido, solo nos acordamos de la presión de los neumáticos cuando ya están en el suelo", ha lamentado el representante de Goodyear, Alberto Villarreal. Por ello, Villarreal ha insistido en que revisar la profundidad del dibujo -el mínimo legal es 1,6 milímetros aunque conviene cambiarlos a los 3- y la presión cada 2.000 kilómetros es esencial para preservar la seguridad del vehículo y de los que viajan en él. Los expertos también han alertado de la necesidad de revisar el coche quince días o un mes antes de realizar el desplazamiento, sobre todo si éste tiene más de 10 años de antigüedad, situación en la que se encuentran el 20% de los encuestados.



Al respecto, la DGT advierte que conducir un turismo con 13,6 años de vida, como tiene la media del parque automovilístico español, duplica el riesgo de muerte o de sufrir heridas graves en un accidente. Por último, los encuestados reconocen que el cansancio y el mal estado de las ruedas son las situaciones de mayor riesgo al volante, si bien todavía siguen sin tener en cuenta otros factores como planificar correctamente las paradas que deben realizar -cada dos horas-.