En la VIII edición de los Premios de la comunicación transformadora el jurado ha distinguido las siguientes campañas e iniciativas:

Be Menarini (Menarini); Ponle Freno (Atresmedia); Un verano con Dominga (Johnson&Johnson); Recicl-ARTE (Unilever); #Extracapacitados (Down España); Actúa contra el acoso escolar; Nos puede tocar a cualquiera (Fundación Mutua Madrileña); #8MTodoElAño (Correos); Bankinter Sostenible: comprometidos con el desarrollo económico sostenible e inclusivo (Bankinter); Ternura contra la soledad (Milka); Ilunion Sustainability way; y la sostenibilidad con letra propia (Ilunion).

Conceptos como la soledad, el cuidado del medio ambiente, la protección contra el acoso escolar y la sostenibilidad predominaron en una gala convertida ya en fiesta de la comunicación. Mensajes que inspiran cambios en la sociedad, predominio del lenguaje del cine y empresas que comunican a través de sus propios canales de comunicación, principales tendencias de unas campañas e iniciativas poderosas.

Otras entidades recibieron diplomas como finalistas entre las que se encuentran Comité de emergencia, Fundación Integra, Fundación Microfinanzas BBVA, Henkel, Junior Female Leaders, LLYC, Mediapro, Pacto Mundial y Sincro, entre otras.

Mercedes Pescador, acompañada por el comunicador Pablo Sammarcos hizo entrega de los galardones, y destacó que “las empresas hacen más campañas con fin social que nunca y usan para desarrollarlas sus propios canales de información”.

La gala Medialuna OCARE ha sido emitida en streaming por Medialuna.

OCARE Medialuna selecciona cada año las campañas de comunicación social más destacadas y premia a las diez mejores por su creatividad, su impacto público y su poder transformador. Mercedes Pescador fundó Medialuna en 2000 para dar visibilidad al talento e impulsar el bien social. www.medialunacom.es

Medialuna es una empresa que edita libros en todo el mundo, desarrolla campañas de comunicación de alto impacto, y enseña a hablar en público con un método propio para perder el miedo, llamado Sin Vergüenza.

10 campañas y premiados con Caracola Medialuna Ocare

Mejor campaña integral de comunicación de RSC dirigida al público interno:

Be Menarini, de Menarini

Mejor campaña integral de comunicación de RSC dirigida a la sociedad civil:

Ponle Freno, de Atresmedia

Mejor campaña integral de comunicación de RSC de contenido social:

Un verano con Dominga, de Johnson & Johnson

Mejor campaña integral de comunicación de RSC de contenido medioambiental:

Recicl-ARTE, de Unilever

Mejor campaña de Comunicación de RSC de contenido laboral:

#Extracapacitados, de Down España

Mejor campaña integral de comunicación de RSC en Redes Sociales:

Actúa contra el acoso escolar. Nos puede tocar a cualquiera, de Fundación Mutua Madrileña

Premio a la creatividad en una campaña de RSC:

#8MTodoElAño, de Fundación Correos

Premio al mejor vídeo de RSC

Bankinter Sostenible: comprometidos con el desarrollo económico sostenible e inclusivo, de Bankinter

Ternura contra la soledad, de Milka

Premio Campaña integral de comunicación de RSC

Ilunion Sustainability way; y la sostenibilidad con letra propia, de Ilunion.