No respetar la distancia de seguridad ni los ceda, los pecados de los españoles al volante

El informe muestra cuáles son los principales pecados de los conductores españoles, entre los que destacan saltarse los ceda el paso y no respetar la distancia de seguridad, que reconocen más de la mitad. El exceso de velocidad en al menos 20 kilómetros por hora por encima del límite lo admite un 45% de los encuestados.



Este último comportamiento, como señala la OCU, es más preocupante si se atiende a la estadística de la Dirección General de Tráfico en la que se apunta al factor de la velocidad como el causante de uno de cada cuatro accidentes mortales.



Otras conductas inapropiadas que se recogen en el estudio son las de comer o beber mientras se conduce, conducir muy cansado, no mirar por el retrovisor o adelantar por la derecha. La OCU aclara que no todos los excesos son igual de peligrosos y entre los más arriesgados está el de utilizar el móvil mientras se conduce, un comportamiento que aumenta en un 86 por ciento el riesgo de sufrir un accidente y que se da en mayor medida entre los conductores de menos de 34 años.



No obstante, no se da de forma exclusiva en esta franja de edad pues más del 17% del total de los encuestados reconoció el uso de sus dispositivos mientras conducían. Uno de los datos positivos es el relacionado con la ingesta de alcohol como causante de accidentes pues a diferencia de lo que ocurría hace una década, cuando una cuarta parte de los conductores reconocía consumir alcohol y conducir, en la encuesta realizada por la OCU esta cifra se ha reducido a la mitad. Es un 12 por ciento de los entrevistados los que reconocen mantener tan negativa y peligrosa conducta.



"Sin duda es en este ámbito en el que se puede apreciar una mayor concienciación por parte de los conductores españoles, siendo un 60 por ciento los entrevistados que se manifiestan a favor de incrementar las sanciones por conducir bajo los efectos del alcohol", destaca la OCU. Hasta un 55% de quienes participaron en la encuesta se mostraron partidarios de una mayor presencia de la Policía y de la Guardia Civil, más campañas informativas (un 52%) y un mayor número de radares (el 41%), aunque en este último caso un 40% de los entrevistados critica su colocación con fines exclusivamente recaudatorios.



De la encuesta se derivan dos resultados "sorprendentes" para la OCU.

El primero de ellos es que a pesar de que una gran parte de los conductores reconocen comportamientos censurables, en pocas ocasiones estos tienen consecuencias prácticas pues solo un 16% de los encuestados ha perdido algún punto desde que se instauró el sistema hace ya una década.



En segundo lugar, cerca de un 20% de los conductores no cree que sea necesario llevar puesto el cinturón de seguridad, o el casco en el caso de los motoristas, reconociendo que si lo llevan es solo para evitar posibles sanciones.