Sólo los ciclistas menores de 16 años estarán obligados a llevar casco en ciudad

El Gobierno pretendía en un principio que el uso del casco en vías urbanas fuera obligatorio para todas las edades y después dejó la obligatoriedad en el proyecto de ley para los menores de 18 años, aunque finalmente, con el cambio introducido hoy, esa edad se rebaja a los 16 años.



Según el diputado de CiU Jordi Jané, la obligación del casco para todos los ciclistas habría comportado un menor uso de la bicicleta en vías urbanas, aunque su uso sea recomendable.



El diputado de CiU ha subrayado además que la mayoría de los países de nuestro entorno no tienen el casco obligatorio en vías urbanas, y ha citado a Alemania, Bélgica o Italia.



Además del uso del casco, en la reunión de ponencia se ha introducido también una vieja reivindicación que el Congreso había hecho en varias ocasiones a distintos gobiernos y que por fin estará en una ley: el uso de la luz azul en todos los vehículos prioritarios.



Se trata de la luz que se utiliza en todos los países del entorno para marcar todos los vehículos prioritarios -que son los que piden paso- y no sólo los de la policía.



Además, Jané se ha felicitado de que la DGT haya descartado implantar una reválida para los conductores que quieran renovar el carné ni crear cursos para comprobar sus conocimientos teóricos.



Desde el PP, la ponente de la ley, Concha Bravo, se ha felicitado por las más de 50 enmiendas que se han introducido hoy en el texto, de las más de 300 presentadas por los grupos parlamentarios, entre ellas la del uso del casco en vía urbana.



En cuanto al aumento de la velocidad máxima a los 130 kilómetros por hora en determinados tramos de autopistas y autovías, Bravo ha subrayado que no se abordará en esta norma, sino en la reforma del Reglamento General de Circulación, donde se establecerá en qué sitios y con qué condiciones se podrá circular a esta velocidad.



Bravo también ha adelantado que durante el resto de la tramitación de la ley el PP está abierto a "graduar" las sanciones por alcohol y drogas, como han solicitado CiU y PSOE.



Por su parte, el portavoz de Seguridad Vial del PSOE, Carlos Corcuera, ha criticado la falta de voluntad de consenso del PP, que se ha traducido en que sólo haya aceptado cinco de las 34 enmiendas presentadas por los socialistas.



Sobre el uso del casco en ciudad, considera que se trata de una medida "desproporcionada" y se ha preguntado qué pasará cuando se multe a unos niños por no llevar casco mientras montan en bicicleta en un parque.



A su juicio, la edad fijada -16 años- sólo se entiende por la necesidad de CiU de "salvar" el servicio de alquiler de bicicletas del Ayuntamiento de Barcelona.